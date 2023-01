Vistoria nos ônibus - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:12 | Atualizado 06/01/2023 18:17

Itaboraí - Com o objetivo de garantir mais segurança para a população, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) concluiu a vistoria anual dos ônibus municipais do exercício de 2022, com validade de um ano. Ao todo, 54 ônibus foram vistoriados no galpão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Obras, em Venda das Pedras.



Dentre os itens fiscalizados na inspeção estavam: a plataforma de acessibilidade, sinalização dos assentos preferenciais, extintor de incêndio, CRLV atual, apólice de seguro, estado geral da lataria, estado dos assentos, encostos e capas, janelas das saídas de emergência, entre outros. Dos 54 veículos vistoriados, 17 foram aprovados e receberam o selo de vistoria. O certificado é um item de porte obrigatório e deve ficar dentro do veículo.



"A vistoria anual da frota de ônibus municipais é importante para garantir mais segurança aos passageiros que utilizam os modais rodoviários para se deslocar pela cidade. As pendências encontradas devem ser sanadas para conseguir a aprovação do certificado", destacou o secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow.



Os outros veículos que apresentaram pendências durante a inspeção veicular, a empresa responsável terá 15 dias para regularizar as pendências e solicitar uma nova inspeção para regularização do veículo junto à Prefeitura de Itaboraí.



Entre os principais problemas encontrados, estavam a parte elétrica, estado dos assentos e funcionamento dos elevadores de acessibilidade. Os ônibus foram retirados de tráfego e recolhidos à garagem para resolução dos problemas.