Filhote de Jacaré - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2023 09:50 | Atualizado 04/01/2023 09:51

Itaboraí - Nos dois primeiros dias de 2023, foram resgatados um filhote de jacaré-de-papo-amarelo, um cachorro-do-mato e uma coruja em diferentes pontos de Itaboraí. O resgate foi realizado por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG).

O primeiro resgate do ano aconteceu no último domingo (1º/01), quando os agentes encontraram um filhote de Jacaré-de-papo-amarelo num quintal de uma residência em Itambi. O animal, que tinha menos de um metro, foi reavaliado e devolvido ao habitat natural no mesmo dia, às margens do Rio Iguá, em Picos.

Na manhã de segunda-feira (02/01), os agentes resgataram um cachorro-do-mato (cerdocyon thous), debilitado, após ter sido atropelado na BR-116, na altura de Sambaetiba. Os agentes do GEPAM encaminharam o mamífero para receber cuidados do Centro de Recuperação de Animais Selvagens.

Já à noite, os agentes foram acionados para resgatar uma coruja-buraqueira (Athene cunicularia) dentro de uma residência, em Manilha. Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.