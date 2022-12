Encerramento da Oficina de Teatro 2002 em Itaboraí - Foto: Divulgação

Encerramento da Oficina de Teatro 2002 em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2022 18:34 | Atualizado 23/12/2022 18:36

Itaboraí - Para marcar o encerramento das turmas 2022 da Oficina de Teatro, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, promoveu a primeira Mostra de Teatro, no início da noite desta quinta-feira (22/12). Sob a orientação do ator e oficineiro Gabriel Matos, os alunos tiveram o primeiro encontro com o público, apresentando peças teatrais com temática natalina.

O objetivo da oficina de iniciação teatral é o de fomentar a criação de plateia e de novos artistas. A oficina abordou temas como as técnicas básicas de teatro, criatividade, memória, voz, expressão corporal e memória emotiva. Segundo o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, é uma missão manter viva a chama do teatro na cidade de João Caetano.

“A Casa de Cultura oferece uma oficina gratuita, transformando nosso espaço em um grande palco, para que novos artistas surjam na cidade e que o teatro continue a ter vida e força na terra deste grande nome da arte, que foi João Caetano”, comentou.

Ao todo, foram apresentados quatro textos: “Nascimento de Jesus”, “O monstro de Natal”, “O Conflito Natalino” e “Valeu Natalina”. O oficineiro Gabriel Matos destaca a importância da arte no desenvolvimento das pessoas.

“A oficina só reforçou, pra mim, como é necessária a arte na vida das pessoas. O teatro tem uma força de mudança na vida dos alunos que pude ver com meus próprios olhos, e espero que essa força do teatro tenha contagiado a todos que assistiram nossos espetáculos”, disse.