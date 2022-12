Idoso em Itaboraí são incentivados a voltarem a estudar - Foto: Divulgação

Idoso em Itaboraí são incentivados a voltarem a estudarFoto: Divulgação

Publicado 21/12/2022 09:07 | Atualizado 21/12/2022 09:08

Itaboraí - "Nunca é tarde para estudar e sonhar com uma vida melhor". Com esse lema, o Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII), unidade de dedicação exclusiva a estudantes com mais de 50 anos, incentiva a retomada dos estudos e o resgate de sonhos. Exemplo disso é a história da ex-aluna Ângela Francisco, de 60 anos, que se formou no CREMII em 2018 e que, na última semana, concluiu o Curso Normal de nível médio para se tornar professora.

"Quando cheguei no CREMII, eu estava triste, deprimida, sem muita esperança. E com os professores e meus colegas, comecei a me animar, a resgatar sonhos que estavam esquecidos em minha memória. Aprendi que eu poderia conquistar coisas novas. O CREMII abriu um novo horizonte na minha vida e eu só tenho a agradecer. Sem o CREMII, eu não conseguiria chegar onde estou e ainda vou conquistar mais coisas. Se Deus permitir, farei a minha faculdade", afirmou.

Para incentivar os demais alunos da unidade, a moradora do Rio Várzea participou da formatura do Bloco IV, dos estudantes que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental, na última sexta-feira (16/12). Durante a cerimônia, Ângela Francisco aproveitou a oportunidade para convidar os novos formandos a incentivarem amigos, vizinhos e colegas a seguirem o mesmo caminho e concluírem os estudos no CREMII.

"Eu me formei, outras pessoas se formaram e passaram a ter uma vida melhor depois do CREMII. Sejam incentivadores de seus amigos, de seus familiares, de vizinhos e colegas. O CREMII me ensinou muitas coisas, entre elas, que eu posso ser uma pessoa melhor. Estudem, nada é fácil em nossas vidas, mas vale a pena todo o esforço. Com a pandemia, diversas pessoas perderam a vida e nós fomos escolhidos para continuar, então vamos fazer valer a pena. Nunca é tarde para sonhar e eu sou prova disso", acrescentou.

Criado em 2017, o CREMII conta atualmente com sete turmas, com aulas de manhã e à tarde. A unidade atende a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com turmas diurnas que vão desde o Bloco I, correspondente ao início do processo de alfabetização, ao Bloco IV, que é a conclusão do Ensino Fundamental. Além disso, os alunos também participam de oficinas de arteterapia, música, dança e educação física.

"O CREMII tem uma importância fundamental para o nosso município, principalmente por atender e promover o acolhimento para esse público. Com o CREMII, conseguimos materializar o direito à Educação, que é o principal objetivo da nossa gestão. E por isso, parabenizamos todos os formandos e os profissionais que atuam na unidade, pelo trabalho realizado e por poder contribuir para realização de muitos sonhos", afirmou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

Em agosto deste ano, o CREMII ganhou uma nova sede no Centro. O novo espaço fica localizado na Rua Vicente Celestino, nº 34, e as matrículas para o próximo ano letivo já estão abertas. Quem tiver interesse, pode se inscrever diretamente na sede da unidade. Os documentos necessários para matrícula dos alunos são: comprovante de residência, certidão de nascimento, foto 3x4, histórico escolar, número do NIS/Bolsa Família, CPF e identidade.

"Nós somos referência em todo o país. Ver essas pessoas se formando e almejando coisas inimagináveis nos faz encher de emoção e alegria. O CREMII existe por eles e para eles. São muitas histórias, muitas formaturas, muitos sonhos realizados e que continue sendo assim", disse a diretora do CREMII, Aline Rodrigues.