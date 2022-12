Asfalto nas Ruas em Jardim Planalto - Foto: Divulgação

Asfalto nas Ruas em Jardim PlanaltoFoto: Divulgação

Publicado 16/12/2022 18:29 | Atualizado 16/12/2022 18:33

Itaboraí - O sonho do asfalto na porta de casa está se tornando realidade para moradores do bairro Jardim Planalto, no distrito de Manilha. As ruas 2, 3 e 4 já começaram a ser pavimentadas nesta semana. Além dessas vias, ainda serão beneficiadas as ruas 1, 5, 6, a rotatória das ruas 5 e 6, a rua 13, a rua 5B, a rua 8 (Nova Cap) e a rua 8 (Novo Horizonte), totalizando quase 5km de pavimentação.

As obras de drenagem, calçada e colocação de meio-fio foram iniciadas no último mês de novembro e fazem parte do projeto viabilizado por meio de convênio com o Ministério da Cidadania, que contemplará ainda os bairros de Vila Gabriela e Itambi. O prefeito Marcelo Delaroli ressalta a importância de avançar com a pavimentação por toda a cidade.

"Prometemos trabalho e temos feito isso de domingo a domingo. Trazer obras de infraestrutura para essa região é resgatar a dignidade desse povo, que merece melhor qualidade de vida. O nosso município sofreu com descaso por muitos anos, mas viemos para trabalhar e transformar a nossa cidade", destacou Marcelo Delaroli.

Acompanhando o trabalho das equipes de realização das obras, o caminhoneiro Flávio Duarte Fratane, de 39 anos, falou da satisfação de ver sua rua sendo asfaltada, depois de tanto tempo esperando por isso.

"Vim morar aqui com apenas dois meses de vida e estou aqui até hoje, com minha família. Quando chegamos aqui só tinha a nossa casa e mais umas três ou quatro. Foi uma evolução de construções de casas, mas na questão de melhorias, saneamento e asfalto nunca tivemos. Só agora com o prefeito, que está fazendo a diferença no município", comentou.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), até o momento já foram executados 1,2 mil metros de drenagem. Após a pavimentação, todas as ruas receberão sinalização viária.