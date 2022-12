Alunos formados no Proerd - Foto: Divulgação

Alunos formados no ProerdFoto: Divulgação

Publicado 15/12/2022 17:10 | Atualizado 15/12/2022 17:10

Itaboraí - O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) realizou a formatura de mais de 150 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de três unidades de ensino da rede municipal de Itaboraí, na manhã desta quinta-feira (15/12). O evento aconteceu em Quissamã e contou com a presença de formandos, diretores, professores e pais dos alunos.

Fruto de uma parceria entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o projeto tem como objetivo prevenir o uso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem para isso, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

Entre as atividades desenvolvidas com os estudantes ao longo do semestre, a principal foi a redação e o aluno que teve o maior destaque entre os colegas da sua unidade escolar recebeu troféu, medalha e prêmio. Todos os demais estudantes receberam um certificado de participação e um kit escolar.

"O Proerd transforma vidas e hoje é um dia muito especial para os diretores, professores, alunos e seus responsáveis. Os ensinamentos obtidos durante o curso são levados para a vida inteira. Tenho certeza que será fundamental tanto para os estudantes quanto para os seus familiares", disse a assessora pedagógica da SEMED, Regina Ferreira.

Neste semestre, os beneficiados foram os alunos da Escola Municipal Jorge Antônio Pinto de Araújo, no Retiro; da Escola Municipalizada Aldeia Velha, em Manilha; e da Escola Municipal Natércia Rodrigues Rocha, em Quissamã.

Responsável pela coordenação do Proerd na área do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), tenente Cabral, ressaltou a importância do projeto para os alunos da rede municipal de ensino.

"Atualmente, temos esse projeto em todo o Estado do Rio com mais de 1 milhão de crianças atendidas. O nosso principal objetivo é aproximar esses alunos da Polícia Militar, além de ressaltarmos os riscos do uso das drogas e do álcool. Parabenizo os diretores, professores e alunos formandos neste curso. Tenho certeza que o Proerd irá mudar a vida de muitos desses formandos", afirmou o coordenador.

O evento de formatura contou com a participação de representantes do Batalhão de Itaboraí (35ºBPM), do instrutor do PROERD em Itaboraí, Cabo Washington, e de representantes do 4º Comando de Policiamento de Área (4ºCPA).