Praça Floriano Peixoto na inauguração da decoração do Natal Luz em Itaboraí Foto: Divulgação

Itaboraí - Dando início às celebrações de uma das principais épocas do ano, a Prefeitura de Itaboraí inaugurou o Natal Luz, com a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, neste fim de semana. O bom velhinho chegou a bordo do tradicional trenzinho, após percorrer a Avenida 22 de Maio, e foi recepcionado em sua 'casinha', montada na praça.

Na contagem regressiva para o acender das luzes e queima de fogos, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado da família, do deputado estadual eleito Guilherme Delaroli, secretários e vereadores, falou da expectativa do evento natalino na cidade.

"Esta é a segunda edição do Natal Luz em Itaboraí e a expectativa é a melhor possível. Fizemos tudo com muito carinho e ficamos felizes de ver as famílias de Itaboraí, a criançada podendo desfrutar da nossa praça. Um pouquinho de alegria nessa época tão especial e que a gente não se esqueça do verdadeiro significado do Natal. Esperamos que todos gostem e que cada vez mais, a família de Itaboraí possa estar unida. Que este Natal Luz seja o mais especial da nossa história", disse Marcelo Delaroli.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, e pensado em cada detalhe, o Natal Luz conta com iluminação e decoração em toda praça e prédios históricos, como a sede da Prefeitura de Itaboraí e a Igreja Matriz São João Batista. A população tem a disposição, gratuitamente, locais instagramáveis, para guardar de recordação belas fotos, além de brinquedos infláveis para a criançada.

Na casa do Papai Noel, os visitantes, além de tirar foto, ainda levam a recordação impressa. Uma Vila do Polo Norte também foi montada, para fotos simulando neve e uma grande árvore de natal foi instalada no meio da praça. Pensando nos empreendedores, os comerciantes estão com 'casinhas', com a venda de seus produtos, como hambúguer artesanal, churros, salgados, comida japonesa e outros.

Durante todos os dias de evento, a Feira Economia Solidária de Itaboraí estará presente, com 20 barracas e vendas de produtos de artesanato e gastronomia artesanal. Ao todo, 260 artesãos do município, cadastrados na feira, terão a oportunidade de expor e vender seus produtos, em esquema de escala já definida.

Com atrações para toda família, a programação acontecerá até o dia 23 de dezembro, e vai contar ainda com corais musicais, Auto de Natal, teatro, neve com personagens infantis e muito mais. A dona de casa, Vanessa Conceição Oliveira, de 41 anos, estava na fila para tirar foto com o Papai Noel, juntamente com seu esposo e neto, de 5 anos. Ela comentou a beleza da ornamentação do Natal Luz.

"Esse ano o Natal Luz conseguiu superar a ornamentação do ano passado, que já foi linda demais. Estão de parabéns. Itaboraí estava precisando disso, de uma festa grandiosa como essa, para resgatar a união das famílias. Eu não tive isso na minha infância, por isso faço questão de trazer meu neto, e acabo me divertindo junto e até mais do que ele", disse a moradora de Sambaetiba.

Programação:

14,15 e 16 de dezembro - 18h30 às 23h30

18h30 - Neve com personagens em frente a Prefeitura

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

17 de dezembro - 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

20h - A nossa esperança - musical de Natal com o Grupo Hermon, em frente as escadarias da Igreja Matriz São João Batista

21h - Auto de Natal: Nascimento do menino Jesus da CIA ANSAR de teatro, em frente às escadarias da Igreja Matriz São João Batista

18 de dezembro - 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

21 e 22 de dezembro - 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

18h30 - Neve com personagens em frente a Prefeitura

23 de dezembro - 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

18h30 - Neve com personagens em frente a Prefeitura

19h - O nome de Cristo - musical do coral evangélico (Projeto PIBVPA), em frente às escadarias da Igreja Matriz São João Batista

20h - Auto de Natal: Nascimento