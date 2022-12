Vacinação contra Covid-19 para crianças em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2022 17:31 | Atualizado 06/12/2022 17:32

Itaboraí - Crianças de 6 meses a 2 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades já podem ser vacinadas contra a Covid-19 no município. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ampliou a vacinação, com o imunizante Pfizer-BioNTech. A imunização para esse público-alvo acontece de forma centralizada, em duas unidades, são elas: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha.

A aplicação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É importante lembrar que é necessário levar o cartão de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança, juntamente com o documento dos pais ou responsáveis para a vacinação. O esquema primário de vacinação para essa faixa etária conta com três doses, sendo o intervalo entre D1 (primeira dose) e D2 (segunda dose) de quatro semanas e o período entre a D2 e D3 (terceira dose) de oito semanas.

A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, destacou a importância da vacinação para este público-alvo.

"A ampliação da vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidade é importante, porque poderemos alcançar todas as crianças nessa faixa etária. Lembrando sempre que a vacinação é o meio seguro e eficaz de prevenção contra as formas graves da doença, prevenindo internações e óbitos", disse Katiuscia.

Polos de vacinação

— Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, no Centro

— Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha