Marcelo Delaroli e Hédio Mataruna assinam edital para a aquisição de máquinas para agricultura familiarFoto: Divulgação

Publicado 30/11/2022 08:18 | Atualizado 30/11/2022 08:18

Itaboraí - O presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, assinaram o edital para aquisição de máquinas e equipamentos para atender as demandas da Agricultura Familiar dos 17 municípios consorciados, na manhã desta terça-feira (29/11). Os maquinários serão adquiridos com recursos destinados pelo senador Carlos Portinho, através de emenda parlamentar.

Os editais são frutos de convênios do Conleste com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e serão publicados no Diário Oficial da União (DOU), por meio de pregão eletrônico. A previsão é de que seja aberto no mês de dezembro. Os termos visam a aquisição de patrulha mecanizada e equipamentos agrícolas. Ao todo, serão duas motoniveladoras, uma escavadeira, uma retroescavadeira, um caminhão basculante, um trator agrícola, uma grade aradora e uma roçadeira lateral.

"A aquisição desses equipamentos é fundamental para auxiliar os municípios consorciados a cuidar de suas estradas vicinais. Assim como Itaboraí, a nossa região é uma grande potência rural e essas estradas são importantes para o escoamento dessa produção agrícola. Temos que agradecer ainda ao senador Carlos Portinho por toda essa atenção com a nossa região e, principalmente, com a Agricultura Familiar", destacou Marcelo Delaroli.

Ao todo, serão investidos cerca de R$3,8 milhões no maquinário. O diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, destaca que o consórcio tem, como uma das frentes de atuação, o objetivo de promover a inclusão tecnológica e digital do produtor rural, como já é feito no programa Produtor Sustentável.

“É muito importante fomentar o desenvolvimento tecnológico na produção agrícola dos municípios consorciados, para ampliar cada vez mais a visão mercadológica do pequeno produtor da região”, enfatizou Hédio Mataruna.