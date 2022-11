Ita Fan Fest em Itaboraí - Foto: Divulgação

Ita Fan Fest em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2022 09:45 | Atualizado 25/11/2022 09:46



Dia de festa, comemoração e alegria. O primeiro dia do “Ita Fan Fest - Itaboraí na torcida” reuniu diversas famílias, nesta quinta-feira (24/11), com uma programação recheada de atividades na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, e celebrou a vitória da Seleção Brasileira contra a Sérvia, por 2x0, na estreia pela Copa do Mundo. O evento é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, através das secretarias municipais de Turismo e Eventos, e de Esporte e Lazer (SEMEL).

Para celebrar o início da caminhada do Brasil rumo ao hexacampeonato mundial, foi montada uma arena com um super telão de LED, shows, food trucks, área destinadas às crianças, troca de figurinhas do álbum da Copa, arena bafo bafo, além de outras atividades.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, dos filhos, e do deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli, assistiu ao jogo no meio do público e fez questão de ressaltar a importância da unir familiares e amigos em Itaboraí para torcer juntos pelo Brasil nas partidas da Copa do Mundo.

“Dia de unir as famílias e celebrar essa vitória do Brasil. É muito bonito ver a população de Itaboraí se divertindo, ver as crianças brincando. Estamos avançando muito na nossa cidade, trabalhando de segunda a segunda, para resgatar esse orgulho de pertencer a Itaboraí”, destacou Marcelo Delaroli.

O primeiro dia do Ita Fan Fest contou também com uma grande programação musical, com apresentações do intérprete Nego Lindo acompanhado da bateria do Penúltimo Gole, DJ Caíque e o cantor Bruninho do Cavaco. Outra atração que levantou a população de Itaboraí foi Jonathas Bonela, que animou o público com futebol freestyle.

“Uma festa linda para toda a família, resgatando essa tradição de ver as crianças brincando na rua e todo mundo se divertindo. A torcida de Itaboraí mostrou mais uma vez que está comprometida com a transformação, ajudando a nossa cidade a crescer. É muito bonito ver a união do povo, torcendo junto pelo Brasil e pelo nosso município”, enfatizou Guilherme Delaroli.

Quem separou o dia para reunir a família e assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo foi o aposentado José Paulo, de 75 anos, que celebrou a vitória com familiares e vizinhos do bairro Nova Cidade.

“Itaboraí está de parabéns com esse evento maravilhoso. Fico emocionado, estou com a minha família, meus filhos, netos e amigos. Há muito tempo, não via algo assim tão maravilhoso. Foi muito bom, vamos esperar os próximos jogos”, disse.

Estiveram presentes também secretários municipais; vereadores; e o diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna. O evento contou com o apoio da Guarda Municipal e das secretarias municipais de Segurança (SEMSEG) e de Transportes (SEMTRANS), além da Polícia Militar e agentes do programa Segurança Presente.

Na próxima segunda-feira (28/11), o jogo contra a Suíça terá início às 13h, mas a concentração no Ita Fan Fest começará às 11h. E no dia 2 de dezembro (sexta-feira), no jogo contra a seleção de Camarões, das 16h, famílias e amigos começarão a torcer a partir das 14h.