Vacinação Covid-19 - Foto: Divulgação

Vacinação Covid-19Foto: Divulgação

Publicado 21/11/2022 17:39 | Atualizado 21/11/2022 17:39

Itaboraí - Começa na próxima terça-feira (22/11), a vacinação contra a Covid-19 para crianças com comorbidades de 6 meses a 2 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). A imunização para esse público-alvo foi centralizada para aplicação em duas unidades, são elas: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. O horário de vacinação é de 8h às 16h.

É importante lembrar que é necessário levar o cartão de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança, juntamente com o documento dos pais ou responsáveis para a vacinação. O esquema primário de vacinação para essa faixa etária conta com três doses, sendo o intervalo entre D1 (primeira dose) e D2 (segunda dose) de quatro semanas e o período entre a D2 e D3 (terceira dose) de oito semanas.

Entre as comorbidades que se enquadram, estão: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

Para fins de identificação das comorbidades, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 (PNO), indivíduos que fazem acompanhamento pelo SUS, poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência como comprovante, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos. Aqueles que não estiverem cadastrados na Atenção Básica deverão comprovar utilizando laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca que para quem ainda não tomou todas as doses previstas, é importante completar o esquema vacinal para evitar novos casos graves da doença.

"Não deixe para completar o esquema vacinal depois. É importante comparecer à unidade mais próxima e garantir a imunização completa contra a Covid-19. É uma batalha de todos nós", afirmou.

Polos de vacinação

— Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, no Centro

— Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha