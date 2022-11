Dia Nacional dos Ostomizados - Foto: Divulgação

17/11/2022

Itaboraí - A Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José Filoco, em Manilha, que também é Polo Regional de Ostomizados, celebrou o Dia Nacional dos Ostomizados, nesta quarta-feira (16/11). A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) promoveu uma manhã com palestra, música e atividades para os pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, falou da importância do polo, que além do município de Itaboraí, atende as cidades de Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim.

"Queria destacar o trabalho fundamental da equipe do Polo Regional de Ostomizados Itaboraí. Nós lutamos por isso, para que todos os nossos usuários da rede sejam bem atendidos e recebam o cuidado que merecem. Estamos trabalhando para implantar a Casa do Ostomizado, para atender ainda melhor", disse o secretário.

Atualmente, 230 pacientes estão cadastrados em Itaboraí, e recebem mensalmente, um kit contendo 10 bolsas coletoras de colostomia e/ou urostomia e material como gazes, adesivo, placa protetora, dentre outros, dependendo da necessidade de cada paciente. O Polo também dispõe de uma equipe multidisciplinar, composta por médico cirurgião, enfermeira estomoterapeuta, técnica de enfermagem, assistente social, psicóloga e nutricionista.

A coordenadora do Polo de Ostomizados Itaboraí, Renata Mendes, destacou a importância do evento, que visa acabar com o preconceito e dar visibilidade às pessoas que passaram por essa cirurgia.

"Escolhemos fazer exatamente na data em que é celebrado o Dia Nacional dos Ostomizados, 16 de novembro. Até porque muitos nem sabem o que esse dia significa. Mas é uma data que foi instituída pela lei nº 11.506/2007 em homenagem à criação da Associação Brasileira dos Ostomizados em 1985. Hoje é um momento de troca de experiências, que podemos mostrar que os ostomizados podem ter uma boa qualidade de vida", falou a coordenadora.

A palestra 'Qualidade de Vida do Ostomizado' foi ministrada pela enfermeira estomaterapeuta, Danielle Valadão, e a música ficou por conta do cantor Vagner Marins. Estomizados ou Ostomizados são pessoas que devido à má formação congênita, tumores intestinais, doença inflamatória intestinal, traumas abdominais, entre outras causas, foram submetidas a um procedimento cirúrgico para a abertura de um orifício, conhecido como estoma.

O Polo I de Atenção às Pessoas Ostomizadas Itaboraí fica sediado na Policlínica de Manilha, localizada na Rodovia BR-493, Km O. Para se cadastrar no programa, basta ir diretamente ao setor, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência com CEP atualizado e em nome do paciente, laudo médico cirúrgico com CID e telefones para contato.