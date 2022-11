Ronda Musical - Foto: Divulgação

Ronda MusicalFoto: Divulgação

Publicado 08/11/2022 13:42 | Atualizado 08/11/2022 13:42

Itaboraí - A Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes, em Sambaetiba, recebeu o projeto Ronda Musical, da Guarda Municipal de Itaboraí, por meio do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE), nesta segunda-feira (07/11). A atividade contou com a presença da Banda Municipal Visconde de Itaborahy, com apresentação dos instrumentos, músicas infantis e cantigas.

Na semana que antecede o evento, os guardas municipais que atuam no GERE, realizam roda de conversa com os alunos da unidade escolar, para falar sobre o trabalho da Guarda Municipal em Itaboraí, assim como seus grupamentos e importância da corporação.

Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) da unidade puderam apreciar e interagir com os músicos da Banda Municipal, regida pelo maestro Marcos Antônio Figueiredo e composta por 22 guardas. Além dos hinos nacional e municipal, foram apresentadas músicas infantis, com temas de desenhos animados.

O Ronda Musical é um dos projetos que fazem parte do GERE, que tem 16 anos de atuação no município. O objetivo é levar informação e conscientização sobre todos os setores da Guarda Municipal, que conta ainda com o Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) e o Grupamento Especial de Trânsito (GET).

"Esse é um projeto que deu certo e que as crianças gostam bastante. Inclusive tem escolas que solicitam nosso retorno. Para o próximo ano, nosso intuito é ampliar o número de escolas atendidas", frisou o coordenador do GERE, Luiz Carlos.

A Guarda Municipal de Itaboraí é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança. Além do Ronda Musical, o GERE possui outros projetos que visam contribuir com o aprendizado e desenvolvimento da população jovem de Itaboraí, como o Teatro de Fantoches, Condutores do Futuro, e ainda ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania.