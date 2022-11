Marcelo Delaroli assinando ordem de início para obras de pavimentação em Porto das Caixas e Visconde - Foto: Divulgação

Publicado 07/11/2022 15:03 | Atualizado 07/11/2022 15:05

Itaboraí - Após décadas de reivindicações, os moradores dos bairros de Porto das Caixas e Vila Visconde têm um grande motivo para celebrar. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou a ordem de início para obras de pavimentação asfáltica, drenagem urbana e sinalização viária na região, que totalizam mais de R$50 milhões de investimento. As obras fazem parte do Programa Governo Presente, da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, por meio de um Termo de Cooperação Técnica.

A assinatura da ordem de início contou com a presença do representante da Secretaria de Estado das Cidades, Pedro Lázaro; do deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli; representantes da empresa vencedora da licitação, vereadores, secretários municipais e população.

"Estamos aqui para anunciar um pacote de obras para esses bairros que tanto precisam. Infelizmente, os gestores que nos antecederam não fizeram o básico, mas estamos aqui para trabalhar e não vamos parar em nenhum momento. Vamos continuar levando benfeitorias para toda a nossa cidade, dando mais dignidade e melhor qualidade de vida para as pessoas", disse Marcelo Delaroli.

A elaboração do projeto foi realizada pelo Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras. Após a assinatura, serão iniciados os serviços técnicos, que seguirão com topografia, sondagem, instalação de canteiro de obras e mais. Juntos, os bairros receberão quase 19km de obras, sendo 54 ruas contempladas.

Em Porto das Caixas serão beneficiadas 38 ruas, totalizando mais de 10km de obras e quase R$30 milhões de investimento. Já em Vila Visconde, serão 16 ruas, com aproximadamente 9km de obras e quase R$28 milhões em recursos.