Segunda fase da vacinação contra Febre Aftosa e Raiva para bovinos começa em novembro - Foto: Divulgação

Segunda fase da vacinação contra Febre Aftosa e Raiva para bovinos começa em novembroFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2022 20:27 | Atualizado 28/10/2022 20:27

Itaboraí - Começa na próxima terça-feira (1°/11), a segunda fase da vacinação contra a Febre Aftosa e Raiva para bovinos e bubalinos. A campanha vai até o dia 30 de novembro e visa contemplar animais de todas as idades. Os pecuaristas devem realizar o agendamento prévio na Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI).

Neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) inverteu o calendário de vacinação contra a Aftosa. Na primeira fase, realizada em maio, foram vacinados os animais com até 24 meses de idade. O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destaca a importância de manter o rebanho saudável.

“Os animais são vacinados pelos próprios veterinários da SEMAGRI. E isso tem dado resultado, já que registramos recordes de vacinação nas campanhas do ano passado e na primeira fase, realizada em maio deste ano. É importante que os pecuaristas vacinem os seus animais e previnam essa grave zoonose”, disse.

A primeira fase da campanha deste ano vacinou 87,09% dos animais. Em 2021, o município já havia registrado um recorde na vacinação contra a Febre Aftosa. De acordo com dados da SEMAGRI, mais de 84% do número de animais envolvidos na vacinação foram vacinados durante a campanha. Anteriormente, a maior marca registrada havia sido em 2016 com cerca de 38% dos animais vacinados.

A vacinação deve ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou pelo telefone 2635-7586.