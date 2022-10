Prefeitura de Itaboraí firma acordo de cooperação técnica com Instituto de Segurança Pública - Foto: Divulgação

Prefeitura de Itaboraí firma acordo de cooperação técnica com Instituto de Segurança PúblicaFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2022 08:37 | Atualizado 28/10/2022 08:52

Itaboraí - Com o intuito de estabelecer o intercâmbio de informações e agilizar a dinâmica de planejamento de ações, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), firmou um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro. O termo foi assinado no último dia 24 e publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (26/10).

O pacto prevê duração de dois anos, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de cinco anos, sem nenhum custo para o município. O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, destacou a importância deste acordo de cooperação técnica, em que a SEMSEG terá acesso a dados, estatísticas e índices de criminalidade produzidos pelo levantamento do ISP.

"O ISP é uma importante ferramenta para a distribuição do planejamento de acordo com as necessidades de cada região. E, em cima desses dados, as forças de segurança deslocam seus efetivos nesses locais, para que sejam evitados crimes", disse o secretário.

Criado pela Lei nº 3.329, de 28 de dezembro de 1999, o ISP-RJ é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil. Com base nos dados produzidos pelo instituto, o objetivo da Secretaria Municipal de Segurança é elaborar relatórios para planejar ações da forma mais adequada para cada região.

Em âmbito municipal, a população pode acionar a Guarda Municipal de Itaboraí por meio do canal de telefone 153. O efetivo é dividido em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda Municipal Visconde de Itaborahy.

A GMI também conta com o sistema digital de ouvidoria, onde o cidadão pode efetuar denúncias pelo site: http://ouvidoria.gmitaborai.site/