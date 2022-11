Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 03/11/2022 20:46 | Atualizado 03/11/2022 21:01

Itaboraí - Considerado um dos principais 'gargalos' rodoviários do Estado, o Trevo de Manilha, em Itaboraí, ganhará obras de reconstrução e readequação. O início do edital de licitação foi anunciado pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, durante um encontro com o governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, em outubro. O objetivo é acabar com o congestionamento diário enfrentado por motoristas no entroncamento da BR-101 (Niterói-Espírito Santo) com a BR-493 (Magé-Manilha) e a RJ-104 (Niterói-Manilha).

Melhorar a fluidez do tráfego na região é uma reivindicação antiga de moradores de Itaboraí. Assim que assumiu a gestão, em janeiro de 2021, o prefeito Marcelo Delaroli solicitou formalmente a execução das obras durante uma Audiência Pública, junto à Agência Nacional de Transporte de Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e a Secretaria de Estado de Transportes.

"O Trevo de Manilha é um ponto estratégico para a logística de todo o Estado, especialmente para Itaboraí e toda região. São rodovias muito importantes, que absorvem grande parte do tráfego de caminhões de carga, além de interligarem relevantes rotas rodoviárias. Os moradores de Itaboraí sofrem diariamente, de segunda a segunda, com longos congestionamentos. Precisamos acabar com esse gargalo", afirmou Marcelo Delaroli.

Em maio, o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve em Itaboraí para a entrega das obras de construção de passagens inferiores e duplicação de vias na BR-493, executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela rodovia. Na ocasião, o ministro destacou a importância da obra, que conecta a BR-101 com a BR-493.

"O DNIT vai assumir o compromisso de iniciar essa obra, um esforço do governo federal, que está atento aos principais gargalos da infraestrutura no Brasil. Uma obra que dará fluidez ao trânsito e segurança para quem trafega nesta região", disse o ministro Marcelo Sampaio, na época, em visita ao município.