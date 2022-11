Vacinação anti rábica em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2022 18:19 | Atualizado 31/10/2022 18:21

Itaboraí - A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Itaboraí vai até o dia 30 de novembro. A Prefeitura de Itaboraí, através do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), está desde 5 de setembro percorrendo os bairros, levando a imunização de forma itinerante, de 9h às 14h. No mês de novembro, a partir de terça-feira (1º/11), mais regiões receberão as equipes de vacinação.

Até o momento, a campanha já percorreu 34 bairros do município, dos 51, que serão contemplados. A vacinação é gratuita e é a única forma de prevenção contra a raiva, que é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância de Vetores de Zoonoses (DVVZ), Adriano de Paula, a campanha está com boa adesão no município. De acordo com levantamento da última semana, mais de 30 mil animais já foram vacinados.

"Provavelmente vamos ultrapassar os números de vacinação da campanha do ano passado. E isso é muito bom, visto que a vacina é necessária para reforçar a prevenção e o controle da raiva. A raiva animal é uma zoonose perigosa, que pode ser transmitida para o ser humano, e pode ser letal", disse.

Quem tiver cão ou gato, a partir de quatro meses de idade, deverá levar o animal para ser vacinado. Fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando, podem. O responsável pelo animal deverá ficar atento quando a campanha estará na sua localidade e, se possível, levar junto a caderneta de vacinação do animal. Para mais informações, basta enviar a dúvida para o e-mail: dvvzitaborai@gmail.com ou 2635-7456.

Confira o calendário

1º e 3 de novembro (de 9h às 14h)

Três Pontes - 1º e 3 de novembro - Rua Dona Bela

Boa Vista – 1º e 3 de novembro – Escola Municipalizada Outeiro das Pedras - Rua 6

Vila Rica - 1º de novembro - PSF Vila Rica - Rua Turmalina, nº78

Visconde Centro e Vila Visconde - 1º de novembro - Campo do Ferroviário - Rua Dráuzio Lemos

7 a 9 de novembro (de 9h às 14h)

Santo Expedito - 7 a 9 de novembro - USF Santo Expedito - Rua Des. Augusto Galvão, nº242

Parque Nova Friburgo - 7 a 9 de novembro - Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes - Rodovia RJ 116, Km 9,5

Maravilha e Itamaraty - 7 a 9 de novembro - Praça Pedro Amorim - Avenida Presidente Médice

16 a 18 de novembro (de 9h às 14h)

Outeiro das Pedras - 16 a 18 de novembro - Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos - Rua Presidente Dutra

Porto das Caixas - 16 e 17 de novembro - Em frente a Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Avenida Nossa Senhora da Conceição

Pachecos - 16 de novembro - PSF Pachecos - Rodovia RJ 114 - Km 13

Picos - 17 de novembro - UBS Picos - Estrada Eugênio Costa

Muriqui - 18 de novembro - Escola Municipal Alfredo Torres - Praça Alfredo Torres, nº59

21 e 22 de novembro (de 9h às 14h)

São José - 21 e 22 de novembro - USF São José - Praça Nuno Duarte

Calundu - 21 de novembro - Escola Municipal Arquimedes de Andrade - Avenida Antônio Gomes

28 a 30 de novembro (de 9h às 14h)

Novo Horizonte - 28 a 30 de novembro - Campo de Camelinho - Rua Alfredo Salles