Dia de Finados em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2022 15:48 | Atualizado 01/11/2022 15:48

Itaboraí - Nesta quarta-feira (02/11), Dia de Finados, os cemitérios municipais de Itaboraí estarão abertos para receber famílias que queiram prestar homenagens a seus entes queridos. Os quatro cemitérios municipais, localizados no Centro, Porto das Caixas, Itambi e Sambaetiba estarão com os portões abertos, das 8h às 17h.

Todos os cemitérios estão recebendo intensificação de serviços de limpeza, poda de árvores e jardinagem, pintura de muros e meio-fio. Além de organização dos números de gavetas.

Segundo a coordenadora da Funerária Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), Maria Santos, o Dia de Finados é a data com maior visitação nos cemitérios municipais.

"Durante todo ano temos visitação das pessoas, mas no Dia de Finados esse número é muito maior. Por isso intensificamos a manutenção, que já fazemos constantemente e funcionaremos com o quadro de servidores completo", destacou Maria Santos.

Quem tiver dificuldade para localizar o túmulo, deve se dirigir ao funcionário que estará no portão ou comparecer na sede administrativa da funerária, no Centro, que funcionará também das 8h às 17h. Basta informar o nome completo e a data do falecimento para que se possa localizar a sepultura.

Endereços dos cemitérios e funerária:

Funerária Municipal de Itaboraí

Avenida Vereador Hermínio Moreira - Centro

Telefone: (21) 2635-3875

Cemitério Municipal São João Batista

Avenida Vereador Hermínio Moreira - Centro

Cemitério Municipal de Porto das Caixas

Rua Tenente Joaquim Rabelo de Mattos - Porto das Caixas

Cemitério Municipal de Itambi

Praça São Barnabé - Vila Itambi

Cemitério Municipal de Sambaetiba

Estrada da Ligação - Sambaetiba