Guarda-chuvas decoram a Travessa Espírito Santo - Foto: Divulgação

Guarda-chuvas decoram a Travessa Espírito SantoFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2022 08:19 | Atualizado 04/11/2022 08:19

Itaboraí - Após período de manutenção, os guarda-chuvas da Travessa Espírito Santo, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, voltaram a fazer parte da decoração da rua conhecida como 'beco'. Desta vez, a nova estrutura conta com 120 guarda-chuvas coloridos, 50 a mais do que antes, cobrindo toda a extensão da rua.

A atração, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com comerciantes e empresários locais, foi inaugurada em fevereiro deste ano. E por conta do grande sucesso entre os moradores da cidade e de outros municípios, foi ampliado o número de guarda-chuvas e sua extensão. Ao todo, agora, totalizam 46 metros de extensão.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, os guarda-chuvas tiveram que ser retirados para a manutenção, por conta do período de exposição em que ficaram ao tempo.

"Neste período de manutenção, recebemos muitos pedidos para que voltasse a instalação dos guarda-chuvas. Temos a convicção que o local virou referência cultural e de lazer no município. Além de formar um ambiente bonito, ainda traz segurança para as pessoas que passam pela travessa, visto o quanto está iluminada", disse o secretário.

Cada guarda-chuva tem um metro quadrado (1m²) e é confeccionado com madeira, alumínio, fibra de carbono e tecido de poliéster com proteção UV. A estrutura é de ferro galvanizado e possui 60 pontos de iluminação.

História – Em 1944, a Travessa Espírito Santo foi a primeira rua calçada do município. Em 1986, o local foi transformado em uma área de lazer para a população.