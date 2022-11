Defesa Civil - Foto: Divulgação

Itaboraí - Com o objetivo de prevenir situações de riscos em casos de incêndio e desastres, a Defesa Civil de Itaboraí realizou uma simulação de emergência com evacuação de alunos, professores e demais funcionários da Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, em Ampliação. O exercício foi promovido na manhã desta segunda-feira (07/11).

Durante o treinamento, após o acionamento de sirene, os alunos tiveram que deixar as salas de aula e se encaminharam à quadra da escola, onde receberam instruções dos agentes. O tempo de evacuação dos participantes, sendo alunos, professores e funcionários, foi de menos de três minutos.

O secretário de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, destacou a importância do treinamento na agilidade em casos de emergências e afirmou o intuito de levar a capacitação para o máximo de escolas da rede municipal de ensino nos próximos meses.

"Com essa simulação, levamos informação e aplicamos a parte prática com o acionamento de sirene e os alunos sendo encaminhados para um ponto de encontro, que é a quadra da escola. O grande objetivo é a prevenção de riscos. Trata-se de uma escola com grande número de alunos que merece toda a nossa atenção. Não queremos que esses incêndios aconteçam, mas caso ocorram, todos os alunos e profissionais estão preparados", disse o secretário.

A diretora adjunta da unidade, Mary Cristina Cabral, também ressaltou a importância da ação e citou um caso isolado ocorrido na unidade há mais de 10 anos.

"Em 2009, tivemos um pequeno problema na rede elétrica da unidade e não tínhamos essas informações obtidas nesse treinamento. Agora os alunos e os profissionais da escola têm acesso ao procedimento que deve ser realizado em casos de emergências", disse a diretora.

Na próxima sexta-feira (11/11), o treinamento será levado para alunos e profissionais na Escola Municipal Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia.