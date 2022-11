Arma apreendida - Foto: Pedro Ferrer

Arma apreendidaFoto: Pedro Ferrer

Publicado 09/11/2022 14:37 | Atualizado 09/11/2022 14:39

Itaborai - Traficantes de drogas foram presos pela Policiais Militares do 35º BPM na Reta Velha, nesta quarta-feira (9).

Após o ataque a uma viatura policial do Programa "Segurança Presente", no dia de ontem (8), o patrulhamento na Rua 100 da comunidade Rato Molhado foi intensificado.

Com o cerco tático na localidade os agentes conseguiram capturar o Gerente do tráfico de drogas da Reta Velha que estava na comunidade do Rato Molhado no momento da ação policial, o elemento vulgo "JOTA" foi preso juntamente com mais dois criminosos do tráfico local.

Com os três criminosos foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, vários rádios transmissores e uma pistola delta 9mm de origem eslovena.

A Polícia Militar informa que o intenso policiamento no local seguirá por tempo indeterminado.