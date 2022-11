Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre duas novas exposições no mês da Cultura - Foto: Divulgação

Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre duas novas exposições no mês da CulturaFoto: Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:29 | Atualizado 09/11/2022 16:10

Itaboraí - Em novembro, mês da Cultura, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe duas novas exposições. No salão principal, o artista plástico e professor Robson de Figueiredo apresenta a exposição "A arte de aprender: Robson de Figueiredo e seus alunos". No Espaço do Artista Local Bira Alma Reggae, o poeta Willian Braga expõe poemas e pensamentos em quadros e guardanapos, na mostra “Prosa, café e poesia”. A abertura acontece nesta quinta-feira (10/11), a partir das 18h.

A exposição "A arte de aprender: Robson de Figueiredo e seus alunos" traz trabalhos do artista plástico e professor Robson Figueiredo e de seus alunos da Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, espaço gerido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Robson leciona e forma novos artistas há 17 anos, ensinando desenho e pintura.

Já a exposição “Prosa, café e poesia” surgiu em um sonho e faz alusão a atividade de garçom, que Willian Braga exerce há mais de uma década. Por isso, haverá um espaço que relembra seu trabalho como garçom. Ele conta que já tem mais de quatro mil textos, entre prosa e poesia.

Depois de escrever durante a adolescência e início da vida adulta, o escritor interrompeu a atividade por problemas pessoais, retornando há cerca de três anos. Dos versos e pensamentos escritos nos guardanapos, forma de expressão que encontrou em seu tempo de trabalho, Willian acabou alcançando grande público no Instagram e Tik Tok.

“Comemoramos o Dia da Cultura em 5 de novembro, data que celebra toda a vasta produção cultural do nosso país, e a Casa de Cultura abre exposições com artistas de Itaboraí, mostrando um pouco da qualidade da arte produzida na nossa cidade”, afirmou o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, no Centro. Para mais informações, os telefones de contato são o (21) 98958-8727 (WhatsApp) e (21) 2635-4291.