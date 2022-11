Esporte Projeto Transformar tem 16 núcleos com atividades gratuitas para população em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 10/11/2022 11:15 | Atualizado 10/11/2022 11:15

Itaboraí - Visando levar saúde e qualidade de vida para a população, o Projeto Transformar promove a prática de modalidades esportivas gratuitas em diferentes regiões de Itaboraí. O programa, que é uma iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), conta com 15 núcleos espalhados por bairros do município com aulas de ginástica, alongamento e circuito funcional. Além da Estação Cidadania, que possui ainda: jiu-jitsu, basquete, futsal e taekwondo.



Nos bairros, o projeto Transformar promove aulas direcionadas, principalmente, para a Terceira Idade. Ao todo, os 15 núcleos com aulas de ginástica, alongamento e circuito funcional estão nos seguintes bairros: Venda das Pedras, Manilha, Picos, Jardim Imperial, Centro, Vila Brasil, Vale do Sol, Joaquim de Oliveira, Vila Gabriela, Pachecos, Três Pontes, Porto das Caixas, Itambi, Apollo e Visconde.



Todos os núcleos estão com inscrições abertas e os interessados em participar das atividades devem se apresentar ao núcleo munidos de documento de identificação. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fabão Santos, afirmou que o projeto Transformar serve para promover saúde, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal e profissional de crianças, adolescentes e idosos do município.



"O projeto Transformar vem trazendo qualidade de vida para a população de Itaboraí. O nosso objetivo é expandir as atividades para outros bairros e atender mais moradores da nossa cidade", disse.



Além dos núcleos nos bairros, o Projeto Transformar também conta com aulas de outras modalidades esportivas na Estação Cidadania, localizada no bairro Calundu. Lá, são oferecidas aulas de jiu-jitsu, basquete, futsal e taekwondo para crianças e jovens de 6 a 17 anos. As aulas de taekwondo acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30. Já às terças e quintas acontecem as aulas de jiu-jitsu (das 14h30 às 16h30 e das 20h às 22h30) e basquete (das 8h às 9h30 e das 14h às 15h30).



Além disso, são realizadas aulas de futsal às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30. Os interessados em participar das atividades devem comparecer à sede da Estação Cidadania, acompanhado de um responsável, com documento de identificação.



Para mais informações sobre o local das atividades e horário das aulas, o telefone de contato é o (21) 2645-3935.

Núcleos



Manilha

Segundas e quartas, das 7h30 às 8h30

Praça de Manilha



Venda das Pedras

Terças e quintas, das 7h30 às 8h30

Praça de Venda das Pedras



Picos

Segundas e quartas, a partir das 8h

Associação de Moradores de Picos



Jardim Imperial

Quartas e sextas, das 7h às 8h

Praça de Jardim Imperial



Centro

Segundas e quartas, das 7h às 8h

Praça Itamar da Silva Júnior



Vila Brasil

Terças e quintas, das 8h às 9h

Rua Goiás, 377, Vila Brasil



Vale do Sol

Terças e quintas, das 7h às 8h

Associação de Moradores de Vale do Sol

Avenida Laurindo Gonzalez, esquina com a Rua J



Joaquim de Oliveira

Quartas e sextas, das 8h às 9h

Associação de Moradores de Joaquim de Oliveira

Rua 5, lote 325



Vila Gabriela

Segundas e quartas, das 7h às 8h

Praça de Vila Gabriela, rua 30, quadra 33



Pachecos

Terças e quintas, das 7h às 8h

Unidade de Saúde da Família (USF) Pachecos

Rodovia RJ-114 – km 13



Três Pontes

Terças e quintas, das 7h às 8h

Associação de Moradores

Rua Prefeito Roberto Pereira dos Santos, lote 31



Porto das Caixas

Segundas e quartas, das 8h às 9h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Avenida Nossa Senhora da Conceição



Itambi

Segundas e quartas, das 7h às 8h

Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira

Rua Djalma Lemos



Apollo

Terças e quintas-feiras, das 7h às 8h

Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira

Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt 48, qd 40



Visconde

Segundas e quartas, das 7h30 às 8h30

Unidade de Saúde da Família (USF) de Visconde

Avenida Presidente Médici, lote 02, Quadra 8