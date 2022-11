Visita ao Parque Paleontológico - Foto: Divulgação

Visita ao Parque PaleontológicoFoto: Divulgação

Publicado 21/11/2022 09:18 | Atualizado 21/11/2022 09:19

Itaboraí - Mais de 100 merendeiras que atuam na rede municipal de ensino de Itaboraí participaram de uma manhã de visita e trilha guiada no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José (PNMPSJI), no distrito de Cabuçu, o evento aconteceu no sábado (19). O evento em alusão ao Dia da Merendeira Escolar foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e de Agricultura (SEMAGRI).

As merendeiras foram recebidas no parque pelo secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, acompanhado dos secretários municipais Jhonatan Ferrarez (Meio Ambiente e Urbanismo) e Abílio Pereira (Agricultura), além da equipe da Alimentação Escolar da SEMED, dos agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal de Itaboraí e equipes de apoio. A caminhada foi precedida por uma apresentação rápida sobre a Unidade de Conservação e as questões que seriam abordadas ao longo do trajeto.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, aproveitou o momento para agradecer pelo trabalho realizado pelas profissionais nas unidades de ensino do município. “É um trabalho árduo que elas exercem diariamente dentro das unidades escolares. Ninguém consegue aprender ou se desenvolver bem, se não estiver bem alimentado. E essa é uma das prioridades da gestão do prefeito Marcelo Delaroli, que é oferecer uma alimentação de qualidade aos nossos alunos”, destacou.

Conduzido pelo paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro, o grupo pôde conhecer sobre o registro geopaleontológico e ainda fazer uma trilha guiada pela Unidade de Conservação (UC). A visita começou pelo museu, onde fica o material expositivo sobre os registros paleontológicos encontrados no parque, os fósseis e também sobre a história de exploração do calcário na região, que culminou na produção de cimento para obras importantes, como a construção da Ponte Rio-Niterói e o estádio do Maracanã.

A Central de Visitantes também conta com uma reprodução em tamanho menor da preguiça-gigante, um dos fósseis de mamíferos encontrados no registro paleontológico do parque. Em seguida, as merendeiras foram conduzidas para a trilha que dá acesso ao deck, ponto turístico com uma vista privilegiada da Bacia de Itaboraí. Ainda durante a manhã, as profissionais realizaram uma atividade de alongamento promovida por um professor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

A trilha guiada se estendeu ainda às dependências do parque, onde as participantes receberam informações técnicas sobre a biodiversidade do local, os diferentes tipos de rochas existentes na região e também puderam conhecer um pouco sobre a fauna e flora. A merendeira Nívea Felinto, de 33 anos, que trabalha na Escola Municipalizada Joaquim Pedro de Andrade (Ciep 452), conta que ainda não conhecia o parque e se surpreendeu com o passeio.

“Ser reconhecida nesse dia está sendo muito gratificante, sabendo que estou fazendo o meu trabalho com excelência. Eu amei, achei incrível. Para mim, foi uma experiência única, porque às vezes, no dia a dia, a gente não aproveita nada. Então, estar aqui com todas as merendeiras foi um dia muito especial”, disse.