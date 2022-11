Novembro Azul ação alerta para saúde integral do homem em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2022 09:54 | Atualizado 24/11/2022 09:55

Itaboraí - Com o tema "Se cuidar também é coisa de homem", a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou uma ação de conscientização e com diversos serviços para servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Obras, na manhã desta quarta-feira (23/11). O evento foi promovido em alusão ao mês de campanha do Novembro Azul, que visa conscientizar sobre o câncer de próstata.

Durante a ação, foram ofertados diversos serviços, como testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C, oferta de tratamento de tabagismo, aferição de pressão arterial e glicose, testagem e vacinação de Covid-19, vacinação contra gripe, avaliação nutricional, além de distribuição de preservativos e panfletos informativos. Além disso, foi realizada uma palestra com o clínico geral Tiago Moura, que falou sobre as formas de prevenção com relação às doenças que atingem principalmente os homens, como o câncer de próstata.

Presente no evento, o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, fez questão de ressaltar a importância dos cuidados relacionados à saúde do homem em Itaboraí.

"Todos os exames de rotina são realizados nas unidades de saúde do nosso município. Basta o cidadão ir à unidade mais próxima da sua residência e solicitar o serviço. A prevenção é fundamental no combate às doenças. É preciso cuidar integralmente da saúde do homem e esse evento é de importante para cuidar desses trabalhadores que tanto fazem pela transformação da cidade", afirmou o secretário.

A campanha 'Novembro Azul' visa alertar sobre a prevenção do câncer de próstata, que é provocado pelo crescimento desordenado das células, formando tumores localizados na próstata. Dentre os fatores de riscos, estão os homens obesos, com mais de 55 anos e que possuam histórico de câncer na família. Na fase inicial da doença, os primeiros sintomas são dificuldade de urinar, sangue na urina e necessidade de ir ao banheiro com mais frequência.

A coordenadora do Programa da Saúde do Homem, Andreia Damasceno, destaca que, além da prevenção à doença, é importante manter um cuidado integral da saúde masculina.

"Nós cuidamos integralmente da saúde do homem, não só com relação ao câncer de próstata. Os homens têm direito ao mesmo cuidado que as mulheres possuem, mas eles acabam não utilizando ou utilizando pouco esse serviço", disse.

Em casos de sintomas, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, munido com CPF ou cartão do SUS, para avaliação com um médico.