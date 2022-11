31 Pólos de Testagem de Covid-19 em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2022 19:32 | Atualizado 22/11/2022 19:32

Itaboraí - A população que precisa realizar o teste rápido (por antígeno) de Covid-19 pode procurar uma das unidades disponíveis pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Ao todo, 31 unidades de saúde no município estão aptas para realizar a testagem.

A AME de Itambi oferece o exame todos os dias, 24 horas. São 21 unidades, funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30, oito unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e o Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (Cesi) em Quissamã, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As 21 unidades que realizam a testagem de 13h às 16h30 são: USF Ampliação II, USF Bairro Amaral, USF Cabuçu, UBS Engenho Velho, USF Reta Nova, USF Mangueira, UBS Picos, USF Porto das Caixas, USF Planalto do Marambaia, USF Santo Antônio, USF São Joaquim, UBS Chácaras Sambaetiba, USF Agro Brasil, USF Joaquim de Oliveira, USF Vale do Sol, USF Granjas Cabuçu, USF Areal, USF Grande Rio, USF Jardim Planalto, USF Pacheco e USF Sapê

Os oito polos, que funcionam das 8h30 às 16h30, são: USF Aldeia da Prata, USF Itambi, USF Ampliação I, USF Reta Velha, USF Apolo, USF Vila Brasil, USF Nova Cidade e USF Visconde.

A SEMSA ressalta que a recomendação é que o teste seja realizado a partir do terceiro até o sétimo dia do início dos sintomas, que podem ser quadro respiratório agudo, febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato e paladar. O resultado do teste rápido fica pronto em aproximadamente 15 minutos.

Confira os polos de testagem

24h

Itambi

Atendimento Médico de Emergência (AME) Verdis Pacheco Pinto

Endereço: Cléa do Vale, s/nº, lote 204 - João Caetano

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Quissamã

Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI)

Rua César Xará, n° 781

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Aldeia da Prata

USF Otacílio José Rafael

Rua Três, s/nº

Itambi

USF Antônio Bravo Peccini

Rua Rui Barbosa, s/nº

Ampliação I

USF Saddy Ribeiro Gomes

Rua Papa João XXIII, s/nº

Reta Velha

USF Lizete Fernandes de Souza

Rua Dois, s/n° - Praça Claudinei Santos Tavares - Esperança

Apolo

USF Maria do Rosário Oliveira

Rua Alcebíades Gomes Pereira, s/nº, lote 48, quadra 40

Vila Brasil

USF Vila Brasil

Rua Goiás, s/nº, lote 23, quadra 06

Nova Cidade

USF Maria Ferreira dos Santos

Avenida Américo da Costa Cardoso, s/nº

Visconde

USF Dimas Monteiro Nogueira

Avenida Presidente Médici, s/nº

De segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30

São Joaquim

USF Edith Maria de Oliveira

Rua José Leandro, s/nº, Retiro São Joaquim

Bairro Amaral

USF Jorge José da Silva

Estrada Prefeito João Batista Caffaro, s/nº, quadra M, Grande Rio

Sapê

USF Luís José de Marins

Estrada do Sapê, s/nº, São Miguel

Joaquim de Oliveira

USF Maria Aparecida da Silva Pereira

Rua Vinte e Dois, s/nº

Ampliação II

USF Valdober de Souza Machado

Rua Miguel Ângelo Ximenes, s/n°, lote 06, quadra 53

Pacheco

USF Vereador Mário Scotelaro Rodrigues

Rodovia RJ-114, s/nº, Km 13

Cabuçu

USF Virgílio Ribeiro Lopes

Estrada Vereador Antônio Cícero, s/nº

Areal

USF Wanderley Vieira de Almeida

Avenida Carlos Lacerda, s/nº

Chácaras Sambaetiba

UBS Chácaras Sambaetiba

Largo da Estação, s/nº

Engenho Velho

UBS Engenho Velho

Rua Manoel Laurindo, s/nº, quadra 08

Picos

UBS Picos

Estrada Eugênio Costa, s/nº

Agro Brasil

USF Agro Brasil

Rodovia RJ 116, Km 9,5, Parque Nova Friburgo

Grande Rio

USF Grande Rio

Rua Vinte e Seis, s/nº, lote 37, quadra 59, João Caetano

Granja Cabuçu

USF Granjas Cabuçu

Rua Maria Kortkampo Mendel, s/nº

Mangueira

USF Mangueira

Estrada Ademar Ferreira Torres, nº 43, c.03, Badureco

Planalto do Marambaia

USF Planalto do Marambaia

Rua Tocantins, s/nº, lote 04, quadra 20, Marambaia

Porto das Caixas

USF Porto das Caixas

Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, nº353

Reta Nova

USF Reta Nova

Avenida José Maria Nanci, s/nº, quadra 42, Esperança

Jardim Planalto

USF Américo Damasceno de Salles

Rua Waldemar Bezerra, s/nº, lote 267, quadra 19, Manilha

Vale do Sol

USF Belarmina Maria da Silva

Avenida Laurindo Gonzalez, s/nº, Retiro São Joaquim

Santo Antônio

USF Cirlei Rodrigues Viana 'Lelei'

Rua 14, quadra 09, Vila Gabriela