Torcedores se reúnem no Ita Fan Fest e festejam vitória do Brasil pela Copa do MundoFoto: Divulgação

Publicado 29/11/2022 09:58 | Atualizado 29/11/2022 09:59

Itboraí - Nem mesmo a chuva no começo do jogo foi capaz de atrapalhar a alegria e empolgação dos torcedores no segundo dia do “Ita Fan Fest - Itaboraí na torcida”, nesta segunda-feira (28/11), na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. A Seleção Brasileira ganhou da Suíça, por 1x0, e já se classificou para as oitavas de finais. O evento é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Turismo e Eventos, e de Esporte e Lazer (SEMEL).

Neste segundo jogo do Brasil rumo ao hexacampeonato mundial, a arena do Ita Fan Fest contou com um super telão de LED, shows, food trucks, recreação com brinquedos gratuitos para a criançada, chute a gol, troca de figurinhas do álbum da Copa, arena bafo bafo e muito mais. Com um primeiro tempo apreensivo, sem gols, a torcida não tirou os olhos do telão e nem deixou de vibrar a cada lance. No meio da galera, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, assistiu ao jogo.

“A nossa arena de torcida foi montada para receber toda a família, para que todos possam curtir com alegria e segurança. E é isso que estamos vendo aqui, está lindo demais. Mais uma vez o povo de Itaboraí está marcando um gol de placa", destacou Marcelo Delaroli.

O segundo dia do Ita Fan Fest contou também com uma grande programação musical, com apresentações das cantoras Dediane Almeida e Kelly Valadares, e DJ Caio Ferreira, animando o público nos intervalos e após o jogo. A corretora de Seguros, Jaqueline Marques, de 33 anos, veio com seus dois filhos para curtir a programação e elogiou a organização do evento.

"Amei o evento e com certeza virei em todos os outros jogos que tiver. Aqui é uma programação para toda família, enquanto meus filhos se divertem nos brinquedos eu assisto o jogo. Evento organizado, com segurança e sem tumulto. Estão de parabéns", falou a moradora de Venda das Pedras.

Como forma de evitar que as crianças se percam, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) distribuiu pulseiras de identificação, com o nome e telefone do responsável do menor de idade.

O evento contou com a presença do deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli; secretários municipais; vereadores; e o diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna. Além do apoio da Guarda Municipal e das secretarias municipais de Segurança e Trânsito (SEMTRANS); e Saúde. E ainda a Polícia Militar e agentes do programa Segurança Presente.

Na próxima sexta-feira (02/12), o jogo contra a seleção de Camarões, às 16h, mas a concentração no Ita Fan Fest começará a partir das 14h.