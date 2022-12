Dia Mundial de Combate a Aids - Foto: Divulgação

Dia Mundial de Combate a AidsFoto: Divulgação

Publicado 01/12/2022 19:23 | Atualizado 01/12/2022 19:23

Itaboraí - Em celebração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realizou, na manhã desta quinta-feira (1º/12), uma ação de conscientização e prevenção com a oferta de serviços gratuitos na Praça Alarico Antunes, no Centro. Durante o evento, foram disponibilizados testes rápidos para identificação do vírus do HIV, aferição de pressão arterial, além da distribuição de preservativos e panfletos informativos.

Além disso, a ação contou com orientações sobre programas existentes no município, como o Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Hanseníase, Tuberculose, entre outros. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destacou a importância de alertar sobre o combate à doença no município.

"Hoje é um dia importante de conscientização e prevenção, que é a melhor ferramenta. Hoje, temos tratamento, mas a melhor coisa é não estar infectado. Temos aprimorado nossos serviços, levando atualizações para as unidades de saúde. O que queremos é levar um serviço de qualidade para a população do nosso município", disse o secretário.

Os testes rápidos para identificação do vírus são realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Se preferir, o cidadão também pode fazer o teste rápido de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, diretamente na sede do SAE IST/AIDS e hepatites virais, em Nancilândia, que fica na Avenida Luiz Fernando de Nanci.

"Essa ação é de extrema importância para a conscientização e prevenção contra essa doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. É sempre importante ressaltar que uma das formas mais seguras de prevenção é o uso do preservativo. O nosso programa está de braços abertos para receber esses pacientes e oferecer todo o tratamento, apoio e respeito", afirmou a coordenadora do Programa de IST, AIDS e Hepatites Virais, Ana Paula Rangel.