Moradores de Itaboraí agora podem solicitar reparos na iluminação pública pelo - Foto: Divulgação

Moradores de Itaboraí agora podem solicitar reparos na iluminação pública peloFoto: Divulgação

Publicado 01/12/2022 12:18 | Atualizado 01/12/2022 12:19

Itaboraí - Moradores do município agora podem solicitar reparos na iluminação pública através do WhatsApp. É que a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), lançou uma nova central de atendimento para que a população possa solicitar reparos ou manutenções em postes e luminárias do município.

A nova ferramenta é gratuita e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número: +55 (21) 2635-7369. O prazo para resolução das solicitações é de até 48h. No contato, o contribuinte deve repassar as seguintes informações: endereço completo com referência, número, lote e quadra referente ao local do reparo ou manutenção, nome do solicitante e número de telefone para contato.

De acordo com a SEMSERP, o principal objetivo da iniciativa é buscar uma resolução mais rápida para problemas de iluminação pública na cidade. Além disso, o novo canal de atendimento visa criar um elo direto entre o contribuinte e a SEMSERP.

“O WhatsApp, atualmente, é um dos principais canais de comunicação usados pela população diariamente. Com essa nova ferramenta, teremos esse contato mais direto, facilitando a resolução do reparo e melhorando a prestação do serviço em toda a cidade”, afirmou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho.

É importante ressaltar que o novo canal de atendimento não recebe ligações telefônicas e mensagens de áudio. Desta forma, apenas mensagem de texto, vídeo e fotos serão respondidas.