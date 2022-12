Ita Fan Fest - Foto: Divulgação

Itaboraí - Sucesso entre todos os públicos, o “Ita Fan Fest - Itaboraí na torcida” fechou a primeira fase da Copa do Mundo com uma multidão assistindo o jogo do Brasil contra Camarões, nesta sexta-feira (02/12), na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. Desde o início da trajetória da Seleção Brasileira, milhares de pessoas se reuniram em frente ao super telão de LED montado na arena para assistir às partidas com familiares e amigos. O evento é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL), e de Turismo e Lazer.

O terceiro jogo da Seleção Brasileira no Ita Fan Fest contou com food trucks, recreação com brinquedos gratuitos para a criançada, chute a gol, troca de figurinhas do álbum da Copa, entre outras atividades. Para completar a programação, o evento contou com os shows de Bruninho do Cavaco, Carol Vitalino e dos DJs Class e Caio Ferreira.

Quem se divertiu ao lado de sua família foi a dona de casa Nazareth Damázio, 52 anos. A moradora do bairro Outeiro das Pedras chegou cedo na arena, no início da concentração, juntamente com sua filha, genro e dois netos.

"Viemos no jogo passado e gostamos muito, por isso voltamos novamente. Trouxemos até cadeira para assistir de camarote. Tudo muito organizado e seguro, inclusive para as crianças. Itaboraí estava precisando disso. Esse prefeito veio para nos trazer alegria em todas as áreas", falou Nazareth.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra falou do saldo positivo do 'Ita Fan Fest' nestes jogos do Brasil na fase de grupos.

"A torcida de Itaboraí deu um show de alegria, confraternizando de forma pacífica. Preparamos um evento para toda família curtir e torcer pela nossa seleção brasileira. E que venham os próximos jogos até a final, rumo ao hexa", falou o secretário.

Como forma de garantir a segurança das crianças, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) realizou a distribuição de pulseiras de identificação com o nome e telefone do responsável. O evento contou com a presença de secretários municipais e vereadores; além do apoio da Guarda Municipal; das secretarias municipais de Segurança e Trânsito (SEMTRANS); e Saúde, Polícia Militar e agentes do programa Segurança Presente.

Na próxima segunda-feira (05/12), às 16h, o Brasil enfrenta a seleção da Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A concentração no Ita Fan Fest começará a partir das 15h.