Prefeito Marcelo Delaroli e esposa comemoram vitória do BrasilFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2022 09:24 | Atualizado 06/12/2022 09:27

Itaboraí - Milhares de torcedores celebraram a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo, com direito a goleada contra a Coreia do Sul, por 4x1, nesta segunda-feira (05/12), no “Ita Fan Fest - Itaboraí na torcida”, localizada na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. O evento é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, através das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL), e de Turismo e Eventos.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, dos filhos e do pai, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, comemorou os gols do Brasil no meio da torcida e destacou a importância de resgatar a tradição de assistir a Copa do Mundo com família e amigos.

“Estamos vivendo dias incríveis, não só pela boa atuação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas também por todos esses dias de união e de celebração na nossa cidade. Como é importante o filho ver o jogo junto com o pai e como estou feliz de meus filhos estarem comigo e eu poder estar junto com o meu pai", afirmou Marcelo Delaroli.

A partida contra a seleção da Coréia do Sul contou com transmissão em telão de LED, além de uma programação recheada de atividades, como recreação com brinquedos gratuitos para a criançada, chute a gol, food trucks, entre outras. Além disso, agitaram o público os DJs Class e Caio Ferreira, e o grupo Tudo A+.

O auxiliar administrativo Carlos Bloch, de 48 anos, reuniu os seus três filhos para assistir à partida na arena da “Ita Fan Fest - Itaboraí na torcida”.

“Já tinha vindo em outras duas partidas e está tudo muito bom. Desde a tranquilidade até os brinquedos para as crianças, os food trucks. Vamos torcer para o Brasil conquistar o hexa, vai dar tudo certo”, disse.

Outra que celebrou os quatro gols acompanhada da família foi a diarista Valéria de Souza, de 61 anos. “Só tenho a elogiar pelo evento maravilhoso. E ainda mais com essa goleada do Brasil. Ver minha filha e minha família felizes não tem preço. Vamos aguardar o próximo jogo, estarei aqui com certeza”, disse a moradora de Itambi.

Para garantir a segurança das crianças presentes, foi realizada a distribuição de pulseiras de identificação com o nome e telefone do responsável do menor de idade. O evento contou com a presença de secretários municipais e do diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna, além do apoio da Guarda Municipal das secretarias municipais de Segurança e Trânsito (SEMTRANS); e Saúde, Polícia Militar e agentes do programa Segurança Presente.

Na próxima sexta-feira (9/12), a Seleção Brasileira enfrentará a Croácia, a partir do meio dia, pelas quartas de final da Copa do Mundo.