Max está desaparecido desde o dia 30 de novembro - Foto: Rede Social

Publicado 07/12/2022 14:09 | Atualizado 07/12/2022 14:09

Itaborai - Uma família procura ente querido que está desaparecida a mais de uma semana.

Segundo familiares, Max é calmo, torcedor do Flamengo e nunca desapareceu de casa antes, e também não tem problemas com ninguém.

A família informou também que Max saiu pra trabalhar dia 30 e até agora não voltou, ele trabalha como operador de máquinas em uma empresa que comercializa pedras de granitos, ele.foi visto pela última vez através de câmeras de segurança da empresa deixando o local por volta das 21h, no dia 30/11.

Segundo amigos e familiares, o último acesso dele no whatsapp foi as 20:59 do dia último dia 30.

Um dos familiares ainda disse que: " Max não teve desentendimentos e estava bem nos dias anteriores ao desaparecimento".

O desaparecimento de Max foi registrado na 71ª DP, centro de Itaboraí e os familiares estão publicando em diversos grupos das redes sociais fotos e pedindo informações na tentativa de localizar o ente querido.

Qualquer informação pode ser enviado pelo número (21) 96724-9494.