Natal com vida em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2022 09:49 | Atualizado 09/12/2022 10:42

Itaboraí - "Neste Natal, Doe Vida, Doe Sangue". A Prefeitura de Itaboraí, em parceria com o Hemorio, realizará na próxima segunda-feira (12/12), das 10h às 16h, a campanha de doação de sangue "Natal com Vida", no CIEP Brizolão 130 Doutor Elias de Miranda Saraiva, no Rio Várzea. A campanha é inédita no município e visa aumentar os estoques disponíveis no Hemorio.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue mediante autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressalta a importância da campanha no município para abastecer os estoques de sangue do Hemorio.

“Neste Natal, o maior presente que podemos dar é ajudar a salvar vidas. Essa é a primeira vez que realizamos a campanha Natal Com Vida na nossa cidade. Vamos fazer juntos esse ato de amor ao próximo, porque nada representa mais o espírito natalino do que isso”, destacou Marcelo Delaroli.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue. Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).

O CIEP Brizolão 130 Doutor Elias de Miranda Saraiva fica localizado na Avenida Vinte e Dois de Maio, no bairro Rio Várzea.