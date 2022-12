Natal com Vida em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2022 12:10 | Atualizado 13/12/2022 12:11

Itaboraí- Voluntários formaram uma grande corrente do bem para doação de sangue, nesta segunda-feira (12/12), no CIEP Brizolão 130 Doutor Elias de Miranda Saraiva, localizado no Rio Várzea. Sucesso de participação e superando as expectativas, a campanha "Natal com Vida", inédita no município, foi promovida pela Prefeitura de Itaboraí, em parceria com o Hemorio, com o objetivo de aumentar os estoques disponíveis.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli, o deputado Otoni de Paula, secretários municipais e vereadores também fizeram a doação.

"Perto do Natal, um ato desse é fundamental porque a gente sabe a importância de salvar vidas, a importância da doação de sangue. Estamos aqui num ato de amor e queria agradecer a presença de cada um que veio fazer a doação e ajudar outras pessoas", afirmou Marcelo Delaroli.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue mediante autorização dos pais ou responsáveis legais, ainda com um documento de identidade do responsável.

"Doar sangue é um ato de amor e a gente precisa fazer nossa parte para que os estoques fiquem cheios. O mais gratificante é saber que, com apenas uma doação, até quatro vidas podem ser salvas", destacou o deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli.

E a inspetora de manutenção Rosilânia Pereira, de 40 anos, reitera essa afirmação após passar por uma batalha com o filho, o pequeno José Miguel, de 7 anos.

"A transfusão de sangue salvou a vida do Miguel. No momento em que ele mais precisou, quando estava com todas as taxas baixas, foi necessária a transfusão, antes mesmo de começar o tratamento da leucemia. Não só o Miguel, como outras muitas pessoas, precisam de sangue. Não só quem tem doença, às vezes a pessoa sofre um acidente de carro e é o sangue que vai salvar. Então, é muito importante cada um se tornar voluntário. É um ato de amor e salva vidas", destacou a mãe.