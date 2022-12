Defesa Civil apresentando o plano de contingência para o verão de 2023 em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:51 | Atualizado 20/12/2022 19:51

Itaboraí - Com a chegada do verão, estação que inicia nesta quarta-feira (21/12) e vai até 20 de março de 2023, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, apresentou o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) com o objetivo de mitigar os impactos que possam ser causados pelas chuvas da estação no município. A apresentação foi realizada, na manhã desta terça-feira (20/12), no Salão Nobre da sede do Executivo.

O PLANCON de enchentes, inundações e alagamentos estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, na atuação direta ou indireta. E ainda, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, que realizou a apresentação, destacou a importância de ter um plano de contingência alinhado com todas as secretarias da gestão municipal, para que de forma organizada possam agir em casos de emergências e desastres.

"Os casos de emergências e desastres não são responsabilidade somente da Defesa Civil, mas de todas as secretarias envolvidas. Cabe a nós, participantes desta gestão, darmos as respostas que a população necessita, de forma mais rápida possível, caso ocorra os desastres. Assim, minimizando os possíveis transtornos", afirmou o coronel.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Civil, o plano foi desenvolvido e atualizado a partir das avaliações, históricos e mapeamentos de risco efetuados pela Defesa Civil de Itaboraí. E ainda pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado (DRM), e dos cenários de risco identificados como hipóteses de desastres.

Informações

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com o órgão. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrência de fenômenos naturais. Em caso de emergência, ligue 199 ou entre em contato pelo WhatsApp, através do +55 (21) 97982-6943.