Geraldo de Almeida faxineiro da creche, de 61 anosFoto: Rede Social

Publicado 20/12/2022 14:00 | Atualizado 20/12/2022 14:02

Itaboraí - Um homem foi assassinado por receber uma bala perdida na saída de uma confraternização do local em que trabalhava, o caso aconteceu ontem pela manhã (20), criminosos trocavam tiros com a Polícia Militar na hora da fatalidade.

Segundo informação da Polícia o tiroteio acontece perto do Centro Esportivo Municipal de Educação Infantil Maria Luiza da Conceição, no bairro Visconde na região central da cidade e após o tiroteio o corpo de Geraldo de Almeida faxineiro da creche, de 61 anos foi encontrado no chão com um tiro no peito.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Leal Junior mas não adiantou, ele já havia morrido no local em que recebeu o tiro.

Sua filha, Daniele Barros de Almeida de 41 anos, contou que ele estava feliz e na confraternização da creche em que trabalhava e tinha saído pra comprar algo e voltar a festa, quando foi atingido pela bala perdida. A filha contou também que ele era muito querido por todos no bairro de Porto das Caixas e que era alegre e trabalhador.

Geraldo faria 62 anos no próximo dia 27 e deixou esposa, duas filhas e quatro netos.