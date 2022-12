Ronda Solidária da Guarda Municipal de Itaboraí - Foto: Divulgação

Ronda Solidária da Guarda Municipal de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 22/12/2022 16:13 | Atualizado 22/12/2022 16:14

Itaboraí - Com o intuito de proporcionar um Natal mais alegre para a criançada, a Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), por meio da Guarda Municipal de Itaboraí, distribuiu cerca de 150 brinquedos, na manhã desta quinta-feira (22/12), na Avenida 22 de Maio, na altura do Centro. A ação, intitulada de 'Ronda Solidária', faz parte do projeto Ronda Preventiva do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) e contou ainda com a participação do Guarda Noel, que tirou fotos com as crianças e famílias.

Esta é a segunda edição consecutiva da Ronda Solidária no município. Dentre os brinquedos distribuídos para as crianças, todos arrecadados por meio do projeto Guarda Municipal Solidária com comércios locais, estavam: bonecas, bolas, carrinhos, panelinhas, brinquedos educativos e outros. Em cada entrega, uma palavra de otimismo e da importância do Natal.

O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow enfatizou a importância da aproximação dos agentes da Guarda Municipal de Itaboraí com a população.

"O nosso objetivo com essa ação de encerramento deste ano é poder levar um pouco mais de alegria para as nossas crianças. Além de aproximar a nossa instituição da população", destacou.

Com 16 anos de existência, o Grupamento Especial de Ronda Escolar atua para proporcionar um ambiente agradável nas escolas, com alunos e funcionários da rede municipal de ensino, a fim de colaborar com o ensino e aprendizagem, sendo um dos grupamentos mais antigos da Guarda Municipal de Itaboraí.

A dona de casa Jussara Magalhães, de 43 anos, comentou a ação e elogiou a Guarda Municipal.

"Estava passando por aqui com a minha filha e vimos a ação. Minha filha adorou a boneca que ganhou e ainda garantimos uma foto com o papai noel da Guarda. O Natal é a mais linda época do ano e é sempre bom sermos presenteadas", falou a moradora de Quissamã, acompanhada da filha, de 7 anos.