Vigilância Sanitária - Foto: Divulgação

Vigilância SanitáriaFoto: Divulgação

Publicado 21/12/2022 21:30 | Atualizado 21/12/2022 21:32

Itaboraí - Com o objetivo de orientar os consumidores, o Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Itaboraí vem realizando ações educativas em supermercados da cidade para informar sobre os fatores a serem observados antes da compra. Entre os alimentos mais procurados nesta época, estão o tradicional bacalhau, pão de rabanada, entre outros, que fazem parte das ceias de Natal e Réveillon.

De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária, Melyon Machado, as orientações são importantes para alertar os consumidores sobre os riscos sanitários desses produtos, que devem ser armazenados da forma correta.

“O nosso principal objetivo é orientar os consumidores a comprarem o produto ideal para as ceias do Natal e Réveillon. É importante que o morador conheça os cuidados a serem tomados nessas compras e sobre como escolher o produto ideal para a sua ceia sem oferecer risco a sua saúde e de seus familiares”, afirmou.

Um dos principais produtos consumidos nesta época é o bacalhau e, de acordo com a Vigilância Sanitária, existem diversos cuidados a serem tomados na compra desse alimento para evitar a confusão com o peixe tipo bacalhau. Principalmente, em relação à coloração do pescado.

“O bacalhau tem a cor mais clara, enquanto o peixe tipo bacalhau apresenta coloração escura. Além disso, o produto deve estar coberto por sal grosso. Outra diferença é o tamanho dos dois produtos. O bacalhau é mais grosso e mais pesado, enquanto o peixe tipo bacalhau é mais leve e mais fino. Outro detalhe é se o bacalhau apresenta vermelhidão. Caso tenha, o produto não deve ser adquirido, pois não foi armazenado da forma adequada e pode causar riscos à saúde”, destacou o fiscal sanitário da Vigilância Sanitária, Cláudio Vicente.

Em relação a outros produtos natalinos como as frutas cristalizadas, nozes, ameixa seca, entre outros embalados, os consumidores devem ficar atentos à origem dos produtos e a sua data de validade. Com relação ao pão de rabanada, os consumidores devem ficar atentos se o produto não apresenta mofo ou bolor. Caso sim, o produto não deve ser adquirido.

A dona de casa Mariana Moura, de 33 anos, estava fazendo as compras para a ceia de Natal quando participou de uma ação de orientação para os consumidores.

“É muito bom ter esse tipo de orientação, já que muitas pessoas não sabem como escolher um produto certo. Achei muito legal essa iniciativa, já que previne problemas de saúde para as pessoas e seus familiares. Agora é aproveitar todas essas dicas e comprar o produto certo”, frisou a moradora do bairro Nova Cidade.