Prefeito Marcelo Delaroli recebe novos ônibus em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2022 09:26 | Atualizado 28/12/2022 09:27

Itaboraí - O ano letivo de 2023 nas escolas da rede municipal de ensino começará com muitas novidades para os estudantes de Itaboraí. O prefeito Marcelo Delaroli anunciou, na manhã desta terça-feira (27/12), a chegada de novos ônibus para ampliar a frota escolar e a aquisição de uniformes, instrumentos musicais, livros didáticos e equipamentos para parquinho infantil. O anúncio foi feito diretamente do depósito da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e contou com a presença do deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli, e do secretário da pasta, Mauricílio Rodrigues.

A frota municipal contará com mais cinco novos ônibus para atender alunos da rede municipal de ensino com mais conforto e segurança, totalizando 32 veículos. Ao longo deste ano, outros quatro ônibus novos já haviam sido entregues aos estudantes. Os novos coletivos possuem acessibilidade para estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida, sendo quatro deles do modelo Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto (ONUREA) com capacidade para 29 alunos sentados (equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel).

Além de um do modelo Ônibus Rural Escolar (ORE 3), com capacidade de 59 estudantes sentados (equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel). Um desses veículos foi recebido com investimentos alocados por meio de emenda parlamentar do senador Carlos Portinho. O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância de garantir mais qualidade na Educação pública municipal.

"Quando assumimos a gestão, encontramos tudo sucateado, acabado e destruído. E nossas crianças com condições precárias para ir à escola e hoje estamos entregando mais cinco novos ônibus zero para as nossas crianças. Um desses ônibus foi emenda do senador Carlos Portinho. É importante falar que o município tinha o recurso, as emendas que davam como perdidas, e a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Governo Federal, resgatou e a gente conseguiu dar mais essa notícia boa. Estamos conseguindo reconstruir a nossa cidade com muito trabalho, com muita disposição e com o mesmo orçamento do governo anterior. A gente acredita que a Educação é a base de tudo. Estamos trabalhando para começar o nosso terceiro ano de mandato da melhor maneira possível", afirmou Marcelo Delaroli.

O prefeito também anunciou a aquisição de uniformes, mobiliário para as secretarias escolares, equipamentos para parquinho para crianças e instrumentos para iniciação musical nas escolas. De acordo com a SEMED, a previsão inicial é de que 50 escolas sejam contempladas com aulas de música. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou ainda a chegada de material didático para continuar a padronização do ensino na rede, com a novidade de um material exclusivo para atender a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"O objetivo é que as nossas unidades tenham a sua própria banda para realizar o Desfile Cívico Escolar com as aulas de música. É muito importante que a música esteja inserida no projeto de ensino-aprendizagem. A nossa EJA funcionava sem material didático. Temos quase 3 mil alunos na rede municipal e esse ano consolidamos com um material muito melhor. Então, a EJA agora tem o material didático do segmento dela, coisa que não existia. Outra coisa importante é que, na nossa gestão, implantamos o material didático para a Educação Infantil", enfatizou o secretário.