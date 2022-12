Av. 22 de maio ganha novo retorno - Foto: Divulgação

Av. 22 de maio ganha novo retornoFoto: Divulgação

Publicado 26/12/2022 18:48 | Atualizado 26/12/2022 18:49

Itaboraí - Motoristas que percorrem a Avenida 22 de Maio no sentido Venda das Pedras ganharam um novo retorno, na altura do Centro, para realizar a conversão. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS), finalizou as intervenções para liberar a passagem dos veículos, que visa desafogar o trânsito e o volume de automóveis que utilizam a via.

“Agora na altura da Praça Alarico Antunes, a Avenida 22 de Maio tem um espaço para desafogar o trânsito e facilitar a vida dos motoristas que precisam passar pelo centro da cidade”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

O retorno fica localizado na altura da Praça Alarico Antunes e conta com uma nova sinalização viária, incluindo semáforo. O secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, destaca que a medida foi planejada para dar vazão à quantidade de veículos que utilizam a Rua Dr. Pereira dos Santos para acessar os principais locais do Centro, como a Praça Marechal Floriano Peixoto.

"O retorno diretamente na Avenida 22 de Maio é uma alternativa mais rápida para os motoristas acessarem o centro da cidade e também para desafogar o tráfego diário na Rua Dr. Pereira dos Santos. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito da nossa cidade e reduzir o tempo deslocamento", disse o secretário.

O vendedor Carlos Alberto, de 32 anos, passa pela Avenida 22 de Maio todos os dias no trajeto de casa para o trabalho. Para o motorista, o retorno garante mais rapidez na chegada ao emprego, que ele afirma perder muito tempo fazendo a conversão na Rua Dr. Pereira dos Santos.

"Tem dias que o engarrafamento para retornar é muito grande. Com essa opção um pouco antes, acredito que vai dividir a quantidade de carros nos dois retornos, e o trânsito vai fluir melhor", comentou o morador de Manilha.