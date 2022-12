Parque Paleontológico em Itaboraí - Foto: Divulgação

Parque Paleontológico em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 29/12/2022 09:02

Itaboraí - Mais de 2.500 visitantes agendados por instituições de ensino e de pesquisa acadêmica. Esse é o número de pessoas que participaram de visita guiada ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí em 2022. Entre os visitadores, alunos da rede municipal de ensino, do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de universitários de instituições públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro.

O parque, gerido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), fica localizado no distrito de Cabuçu. Em 2022, os alunos fizeram visitas guiadas e puderam aprender a respeito de uma parte da história de Itaboraí e voltar ao passado, por meio de rochas e fósseis presentes na Bacia Sedimentar.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, destacou a missão da gestão em difundir a importância da Unidade Conservadora (UC), principalmente entre os alunos e munícipes.

"Na Educação Ambiental, aprendemos que a gente só protege o que conhece, e esse é o nosso intuito, mostrar as belezas e riquezas aos nossos visitantes. Assim, contar com a ajuda na preservação do parque, que tem um patrimônio histórico, paleontológico e natural", comentou o secretário, destacando ainda que a UC tem uma importância não só para o meio ambiente, mas que também exerce um serviço ambiental para o entorno da região.

A visita guiada conta com o apoio do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM), da Secretaria Municipal de Segurança. A atividade consiste na abordagem teórica, a respeito da importância do parque e seu contexto histórico, que contribuiu na produção de cimento, a partir das rochas calcárias extraídas na bacia de Itaboraí, que culminou na construção de obras importantes, como a Ponte Rio-Niterói e o estádio Maracanã.

Em seguida, é realizada uma visita ao museu, onde é explicado conceito básico de Geologia e Paleontologia, como a formação de uma bacia sedimentar, tipos de rochas encontradas e atividades vulcânicas. O próximo passo é a ida à sala de vídeo, onde os visitantes podem assistir vídeos sobre a pré-história. E finalizando com uma trilha, em que é possível ver rochas e fósseis em seu lugar original, que estão preservadas por no mínimo 57 milhões de anos.

Segundo o paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro, o maior objetivo da visita guiada é mostrar a importância do Parque Paleontológico para os alunos da rede municipal de ensino.

"Esse foi um ano muito ativo com relação às atividades realizadas no parque. Tivemos um grande número de visitas agendadas, principalmente da rede municipal de ensino de Itaboraí e isso nos deixa muito gratos. A Secretaria Municipal de Educação é a nossa principal parceira nesse projeto de visitas guiadas. Também tivemos visitas de alunos dos municípios de Niterói e São Gonçalo. E ainda pesquisa de campo, com estudantes de universidades", afirmou.

Além dos agendamentos para visita guiada, o Parque Paleontológico recebeu grandes eventos abertos ao público em geral e que não necessitavam de agendamento prévio, como o Pedal Ambiental, com aproximadamente mil participantes. Os agendamentos serão retomados na primeira semana de janeiro de 2023, juntamente com as visitas. Para agendar, basta enviar e-mail para visitas@ppsji.itaborai.rj.gov.br

O Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí foi criado com o objetivo de salvaguardar uma bacia sedimentar de rochas calcárias de milhões de anos, rica em fósseis de vegetais, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, um dos mais importantes jazigos de fósseis do Brasil. A unidade de conservação fica localizada na Rua José de Almeida, em São José.