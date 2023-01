Investimentos para pavimentação em Itaboraí - Foto: Divulgação

Investimentos para pavimentação em Itaboraí

Publicado 11/01/2023 09:04 | Atualizado 11/01/2023 09:04

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou dois contratos de repasses junto à Caixa Econômica Federal, na tarde desta segunda-feira (09/01), para investimentos de mais de R$26 milhões em pavimentação e reforma de praças públicas. A assinatura contou com a presença da superintendente de Governo da Caixa, Waleska Oliveira, do gerente da agência da região, Romualdo Rocha, e do secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz.

Em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o primeiro contrato de repasse visa o investimento de cerca de R$25 milhões em pavimentação de ruas nos bairros de Bela Vista e Monte Verde, no distrito de Manilha. O prefeito Marcelo Delaroli destaca a importância de trazer esses recursos para a população de Itaboraí.

"Começamos o ano trazendo notícias boas para o povo de Itaboraí. Esses recursos serão investidos em dignidade e lazer para população, que já sofreu tanto com o descaso. Vamos continuar buscando a transformação, através de recursos que possam elevar a qualidade de vida do povo da nossa cidade", afirmou o prefeito.

Já em convênio com o Ministério da Cidadania, o outro contrato de repasse contempla a reforma de três praças, com investimento total de R$1,6 milhão. O projeto prevê a revitalização de espaços públicos nos bairros de Retiro São Joaquim, Visconde e Apollo. O secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz, enfatiza que a principal diferença da atual gestão é a capacidade de articulação para captar recursos para o município.

“Um dos grandes elementos que possibilita a transformação que está acontecendo nas ruas do município é a capacidade de articulação do prefeito Marcelo Delaroli em buscar recursos junto à União e ao Estado. É importante que a população saiba que estamos trabalhando com o mesmo orçamento das gestões passadas. A diferença é a disposição de trabalhar. Toda vez que assinamos um convênio significa que estamos concretizando um trabalho muito duro que leva meses de planejamento, e isso é muito gratificante", concluiu o secretário.