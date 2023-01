Vacinação - Foto: Divulgação

VacinaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2023 09:38 | Atualizado 13/01/2023 09:41

Itaboraí - Já está disponível em 11 unidades de Saúde de Itaboraí, a dose de reforço contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, que já estão com esquema vacinal completo com as duas doses. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O intervalo entre a segunda dose do esquema primário e o reforço é a partir de quatro meses.

É necessário levar o cartão de vacinas, cartão do SUS e o CPF da criança, juntamente com o documento dos pais ou responsáveis para a vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta ainda que quem testou positivo para Covid-19 deve esperar 30 dias para receber uma nova dose do imunizante.

Segundo a diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, da SEMSA, Katiuscia Lessa, a vacinação de reforço nesta faixa etária é importante devido à redução da resposta imune com o passar do tempo e também devido a circulação de novas variantes.

"É importante que os responsáveis estejam em dia com o calendário vacinal para proteger as crianças contra a doença", frisou.

Atualmente, o município disponibiliza a vacinação para essa faixa etária nas seguintes Unidades de Saúde: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, Policlínica de Manilha, Itambi, Joaquim de Oliveira, Chácara Sambaetiba, Picos, Quissamã, Reta Nova, Nova Cidade, Santo Expedito e Apolo.

Locais de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

— Unidade Básica de Saúde Picos (somente às terças-feiras, de 15 em 15 dias)

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.