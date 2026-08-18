Curso do TCE-RJ sobre aquisição de medicamentos no setor público em Itaboraí - Foto: Divulgação

Curso do TCE-RJ sobre aquisição de medicamentos no setor público em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 18:14 | Atualizado 18/08/2026 18:15

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Controladoria Geral do Município, recebe a partir desta terça-feira (18/08), a primeira capacitação do 2° semestre de 2026, da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ). Com o tema “Aquisição de Medicamentos no Setor Público”, o curso é voltado principalmente para servidores que atuam nos processos de contratações públicas, especialmente aqueles relacionados à aquisição de medicamentos.

A programação tem duração de três dias e segue nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20). Nesta terça, as atividades aconteceram das 13h30 às 17h. Nos dois dias seguintes, a capacitação será realizada das 10h às 17h.

Ministrado pela professora Solange Carvalho da Silva, o curso sobre aquisição de medicamentos aborda uma área estratégica das contratações públicas, contribuindo para o aprimoramento dos conhecimentos dos profissionais responsáveis pelos processos de planejamento, contratação e aquisição de medicamentos no setor público.

Vale destacar que os participantes receberam material de estudo para as aulas e, ao final da formação, serão entregues certificados de participação.

Além dos servidores de Itaboraí, a capacitação reúne participantes de diferentes municípios do estado, demonstrando o alcance regional da iniciativa. Entre os municípios com inscritos estão Niterói, Maricá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Magé, Resende e Macuco.

A realização de cursos da ECG/TCE-RJ em Itaboraí faz parte da iniciativa que transformou o município em polo regional de capacitação em 2026. Ao longo do ano, estão previstas outras formações, ampliando as oportunidades de qualificação para servidores públicos de Itaboraí e de municípios vizinhos.

A controladora-geral do município, Angélica Wermelinger, destacou a importância da iniciativa no município.

“Receber mais uma capacitação da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ em Itaboraí representa um importante avanço para o aprimoramento da administração pública. Desta vez, temos um tema extremamente relevante, que é a aquisição de medicamentos, uma área que exige planejamento, conhecimento técnico e atenção às normas que regulamentam as contratações públicas. Além de qualificar os nossos servidores, ficamos muito satisfeitos em receber profissionais de outros municípios, o que demonstra que Itaboraí vem se consolidando como um espaço de referência para a formação e a troca de experiências entre servidores públicos”, disse a controladora.