Vagas abertas para qualificação profissional em Itaboraí - Foto: Divulgação

Vagas abertas para qualificação profissional em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2026 13:09

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Firjan, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no município . A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e preparar os moradores para o mercado de trabalho.

Nesta etapa, estão disponíveis cursos nas áreas de Soldador, no turno da tarde, Administrativo e Elétrica, no período da noite. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, sendo o turno da tarde das 13h às 17h e o período noturno das 18h às 22h.

Para participar, é necessário: Ter idade mínima de 16 anos; preferencialmente completado, 7º ano do Ensino Fundamental ou escolaridade equivalente e ser morador de Itaboraí.

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar: Cópia da identidade (RG); Cópia do CPF; Cópia do comprovante de residência em nome do candidato; Cópia do comprovante de escolaridade.

Para candidatos menores de idade, também é necessário apresentar os documentos do responsável legal (RG e CPF).

A parceria entre a Prefeitura e a Firjan reforça as ações de qualificação profissional no município, oferecendo capacitação gratuita e contribuindo para ampliar as possibilidades de inserção dos moradores no mercado de trabalho.