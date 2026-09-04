Vagas abertas para qualificação profissional em ItaboraíFoto: Divulgação
Para participar, é necessário: Ter idade mínima de 16 anos; preferencialmente completado, 7º ano do Ensino Fundamental ou escolaridade equivalente e ser morador de Itaboraí.
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Vagas abertas para qualificação profissional em ItaboraíFoto: Divulgação
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Oportunidades de qualificação profissional contemplam as áreas de soldagem, administração e elétrica.
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