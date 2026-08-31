Agricultura Familiar fortalece alimentação escolar com produtos da cidade - Foto; Divulgação

Agricultura Familiar fortalece alimentação escolar com produtos da cidadeFoto; Divulgação

Publicado 31/08/2026 18:20 | Atualizado 31/08/2026 18:21

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Agricultura (SEMAGRI) e de Educação (SEMED), realizou nesta segunda-feira (31) e realiza nesta terça-feira (01), mais uma etapa da entrega de alimentos provenientes da Agricultura Familiar para as escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa garante que produtos cultivados por produtores rurais da cidade estejam presentes na alimentação oferecida aos estudantes.

Nesta segunda-feira a rota de distribuição contemplou unidades escolares dos bairros Venda das Pedras, Areal, Porto das Caixas, Visconde, Manilha, Santo Antônio, Itambi, Jardim Itambi, Loteamento Jardim Itambi, João Caetano, Grande Rio e Loteamento Grande Rio.

Já na terça-feira (01), a distribuição passa pelos bairros Pachecos, Muriqui, Picos, Cambucá, São José, Curuzu, Engenho Velho, Calundu, Jardim Progresso, Quissamã, Colônia, Reta Velha, BNH da Reta, Reta Nova, Sambaetiba, Jardim Shangrilá, Apollo 2, Jardim Idália, Jardim Acácias, Marambaia, Vila Brasil, Jardim Planalto, Granja Cabuçu, Bela Vista, São Joaquim, Joaquim de Oliveira, Outeiro das Pedras, Rio Várzea, Parque Royal, Ampliação, Nova Cidade, Retiro, Nancilândia, Centro e Jardim Imperial.

Para o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, a ampliação da agricultura familiar na alimentação escolar representa uma conquista para os produtores e para o município.

“Quando iniciamos esse trabalho, em 2021, tínhamos cerca de 20 produtores fornecendo para a merenda escolar. Hoje, já ultrapassamos mil produtores, entre individuais, cooperativas e associações. Conseguimos superar o percentual mínimo estabelecido pela legislação. Queremos alcançar 300 toneladas neste ano e continuar fazendo de Itaboraí uma referência no estado do Rio de Janeiro. Esse resultado só é possível graças ao trabalho conjunto com a Secretaria de Educação e ao compromisso dos nossos produtores rurais.”, destacou o secretário.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, também ressaltou a importância da parceria para garantir alimentos de qualidade aos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer a produção local.

“Essa parceria é fundamental porque permite que aquilo que é produzido pelos nossos agricultores chegue diretamente às nossas escolas e faça parte da alimentação dos nossos alunos. É um trabalho que envolve planejamento, organização e muita responsabilidade, desde a aquisição dos produtos até a distribuição nas unidades escolares. Ao fortalecer a agricultura familiar, também estamos contribuindo para movimentar a economia do município e valorizar o trabalho dos nossos produtores. É uma política que beneficia toda a cidade.”, afirmou o gestor da pasta.

Entre os principais produtos locais entregues estão batata-doce, quiabo, aipim, laranja, laranja Natal, limão, banana-prata, abóbora, inhame e hortaliças, além de cheiro-verde.

O agricultor familiar, Djalma Francisco, contou sua experiência durante os quatro anos em que integra o programa.

“Já participo do programa de Agricultura Familiar há cerca de quatro anos. Ele tem ajudado bastante a minha propriedade e, principalmente, na alimentação das crianças. É muito bom poder contribuir com o programa todos os anos. É um benefício para mim e para as crianças”, afirmou o produtor.

A legislação federal estabelece que, no mínimo, 45% dos recursos destinados à alimentação escolar sejam utilizados na aquisição de produtos da Agricultura Familiar. Segundo a SEMAGRI, Itaboraí tem superado esse percentual desde 2021, quando passou a ampliar gradativamente a participação dos agricultores locais.

A Inspetora e responsável pelo recebimento dos alimentos da Escola Municipal Professora Suzete Pereira Goettnauer, no bairro Areal, Maria Regina, destacou que os alimentos vem contribuindo significativamente na alimentação saudável das crianças.

“É muito bom receber frutas e legumes fresquinhos. As crianças gostam muito da comida e ficam felizes quando as frutas chegam. O programa está funcionando, com certeza, e a gente espera que continue crescendo, ampliando e melhorando cada vez mais”, afirmou a inspetora.

A ampliação do programa também colocou Itaboraí em posição de destaque no cenário estadual. No ano passado, o município recebeu um prêmio do Sebrae relacionado à estruturação e à entrega de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar, reforçando o reconhecimento das ações desenvolvidas no município.

É importante informar que enquanto a SEMED atua nos processos de licitação, documentação e análise necessários para a aquisição dos alimentos, a SEMAGRI presta suporte aos produtores rurais, incluindo a regularização documental e a articulação com órgãos como o Incra, além de organizar a