Multidão reunida no lançamento da campanha do deputado Guilherme Delaroli - Foto Reprodução/Rede Social

Multidão reunida no lançamento da campanha do deputado Guilherme DelaroliFoto Reprodução/Rede Social

Publicado 30/08/2026 11:10 | Atualizado 30/08/2026 14:27

Itaborai - O Deputado Estadual (e vice presidente da Alerj) Guilherme Delaroli realizou, neste sábado (29), o lançamento da sua campanha, em um dos maiores eventos políticos da região neste início de campanha. Uma multidão participou do encontro, que aconteceu na Avenida 22 de maio, reunindo lideranças políticas, candidatos, apoiadores e diversas dobradas que caminham ao lado do parlamentar nas eleições deste ano.

Entre os presentes estavam o candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas; o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, irmão de Guilherme; o deputado federal Altineu Côrtes, candidato à reeleição; e o senador Carlos Portinho, candidato à reeleição ao Senado.

O lançamento também reuniu diversas candidaturas que fazem dobrada com Guilherme Delaroli: Carlos Jordy, candidato ao Senado; Ricardinho Netuno, João Vítor Família, Cabo Pereira, Carol Nunes, Charles Batista, Batata e Alana Passos, todos candidatos a deputado federal.

O encontro simbolizou a união de um grupo político que vem ampliando sua presença em diferentes regiões do estado e reforçou a parceria entre Guilherme e Marcelo Delaroli na transformação de Itaboraí.

Durante o evento, Guilherme destacou que sua caminhada política sempre esteve diretamente ligada ao compromisso com os municípios e que Itaboraí representa uma parte importante dessa trajetória: “Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Muito feliz mesmo. Porque eu aprendi a fazer política com esse cara aqui do meu lado, o Marcelo Delaroli. Aprendi que política se faz olhando no olho, ouvindo as pessoas e, acima de tudo, servindo ao povo. O Marcelo governa com amor, governa com carinho e governa com respeito. E foi com ele que eu aprendi uma das coisas mais importantes da vida pública: quando a gente entra para a política, não entra para ser servido. Entra para servir. Entra para transformar. Entra para cuidar das pessoas e fazer a diferença na vida de quem mais precisa. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu continuo nessa caminhada. E é por isso que nós vamos seguir trabalhando, com coragem, com verdade e com muito amor pelo nosso povo.”

afirmou Guilherme Delaroli.

O prefeito Marcelo Delaroli ressaltou a importância da atuação do irmão na transformação de Itaboraí e destacou a parceria construída ao longo dos últimos anos: “O Guilherme foi fundamental para tudo o que estamos construindo em Itaboraí. Ele esteve ao nosso lado desde o início, ajudando a buscar recursos, levando as demandas da cidade para a Alerj e trabalhando para que os investimentos chegassem. A transformação que a população está vendo hoje também tem a mão do Guilherme. Ele nunca mediu esforços para ajudar Itaboraí e sempre entendeu que o mandato dele também precisava estar a serviço da nossa cidade.”, declarou Marcelo Delaroli.

Candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas destacou a parceria entre os irmãos e a contribuição de Guilherme para os avanços conquistados em Itaboraí: “Itaboraí é um exemplo claro de que trabalho e união podem transformar uma cidade. O Marcelo vem fazendo uma grande gestão, e o Guilherme teve e tem um papel importante nesse processo. Ele ajudou a buscar recursos, levou as demandas de Itaboraí para a Assembleia e trabalhou para que os projetos pudessem sair do papel. Essa parceria mostra que, quando as pessoas trabalham juntas e colocam a população em primeiro lugar, os resultados aparecem.”, afirmou Douglas Ruas.

O lançamento da candidatura também reforçou a união de Guilherme Delaroli com seu grupo político para as eleições. A presença de candidatos a deputado federal e ao Senado demonstrou a amplitude das alianças construídas pelo parlamentar e a força de sua base política.

Ao encerrar o evento, Guilherme agradeceu o apoio dos presentes e reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo estado: “Eu sei da responsabilidade que é pedir novamente o voto de confiança das pessoas. Por isso, não vou prometer aquilo que não posso entregar. Vou continuar fazendo o que sempre fiz: trabalhar, cobrar, buscar recursos e estar perto da população. Essa campanha começa aqui, em Itaboraí, mas o nosso compromisso é com todo o Rio de Janeiro.”, completou o deputado.

