Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e do Programa Municipal de Controle das Arboviroses, iniciou a vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos na manhã desta terça-feira (01/09). A ação será realizada de forma itinerante em diferentes bairros do município e seguirá até o mês de novembro, ampliando o acesso da população à imunização dos animais de estimação.
A vacinação é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados.
A moradora do bairro Ampliação, Melina Fortes, levou sua cadela para ser vacinada na Praça Itamar da Silva Júnior e destacou que a iniciativa auxilia os moradores a manter a saúde dos seus pets em dia.
“Foi muito bom, a Prefeitura está de parabéns. Esse tipo de ação é um cuidado muito importante com os nossos pets, porque facilita o acesso à vacinação e evita que a gente precise correr atrás da vacina. Ela se comportou muito bem e ficou bem tranquila durante a aplicação”, afirmou a tutora.
Durante o mês de setembro, a vacinação passará por diversos bairros, com atendimento em praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos estratégicos.
Confira a programação de setembro:
3 de setembro
* Esperança: ao lado da UBS Reta Velha – Avenida José Maria Nanci, s/nº. * Aldeia da Prata: Rua Ennes Lopes Garcia, nº 841.
8 de setembro
* Esperança: ao lado da E.M. Manoel Ribeiro da Silva – Rua Dois, s/nº, Qd. 6. * Itaboraí Centro: Rua Fagundes Varela, nº 245. * Retiro São Joaquim: Associação de Moradores 1 – Rua João Caetano, s/nº. * Monte Verde: ao lado da USF Pastor José Mendel – Rua N, Qd. 18, Lt. 10.
9 de setembro
* Esperança: ao lado da E.M. Pedro Antonio Novaes – Rua Paulo Teixeira Azevedo, s/nº. * Itaboraí Centro: Rua Fagundes Varela, nº 245. * Retiro São Joaquim: Associação de Moradores 1. * Monte Verde: ao lado da USF Pastor José Mendel.
10 de setembro
* Esperança: Rua Jorge Francisco de Oliveira, Qd. 03, Lt. 06. * Retiro São Joaquim (Vale do Sol): Associação de Moradores 2 – Rua Laurindo Gonzales, s/nº. * Monte Verde: Rua A, Qd. 12, Lt. 07, esquina da Rua S com a Rua A.
14 de setembro
* Santo Antônio: Praça Santo Antônio – Rua José dos Santos, Helianópolis. * Santo Expedito: ao lado da UBS José Ednaldo Mendes – Rua Desembargador Augusto Galvão, antiga Rua L.
15 de setembro
* Colônia: Hospital Estadual Tavares de Macedo – Avenida Vinte e Dois de Maio, KM 22. * Quissamã: E.M. Natércia Rodrigues Rocha – Avenida Alberto Torres, nº 233. * Santo Expedito: ao lado da UBS José Ednaldo Mendes. * Santo Antônio: Praça Omair Faria da Silva – Rua Vereador Pereira Neto, s/nº.
16 de setembro
* Santo Antônio: Praça Omair Faria da Silva. * Iguá: Educandário São José do Iguá – Rua Abílio de Meneses. * Outeiro das Pedras: ao lado da E.M. Cecília Augusta dos Santos – Rua Presidente Dutra.
17 de setembro
* Outeiro das Pedras: ao lado da E.M. Cecília Augusta dos Santos. * Vila Gabriela: Praça Vila Gabriela 2 – Rua Trinta, Qd. 33. * Venda das Pedras: Praça Pedro Antônio Novaes.
21 de setembro
* Vila Gabriela: ao lado da USF Santo Antônio – Rua 14, s/nº, Qd. 09, Lt. 129. * Bela Vista: Campo do Seu Pedro – Rua Seis, Lt. 18.
22 de setembro
* Vila Gabriela: esquina da Rua 12 com a BR-101. * Bela Vista: Campo do Seu Pedro. * Nancilândia: ao lado da E.M. Marly Cid Almeida de Abreu – Avenida Hedevilson Barreto Cardozo, nº 159.
23 de setembro
* Nancilândia: ao lado da E.M. Marly Cid Almeida de Abreu. * Parque Aurora: Campo do Zízico – Rua 18, Qd. 21, Lt. 1.
24 de setembro
* Areal: ao lado da USF Areal – Avenida Carlos Lacerda, nº 1885-107, com a Rua Terêncio de Oliveira.
25 de setembro
* Três Pontes: Campo de Futebol Valdecir – Rua Dona Bela, nº 17.
26 de setembro
* Itaboraí Centro: Praça Marechal Floriano. * Venda das Pedras: Praça São Pedro. * Apolo II: Praça do Apolo II. * Itambi Centro: Praça de Itambi.
28 de setembro
* Areal: E.M. Milton Rodrigues da Rocha – Avenida Carlos Lacerda, s/nº. * Itaboraí Centro: ao lado do CONLESTE/RJ – Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, nº 37. * Manilha: ao lado da E.M. Romeu Simões – Rua Fauna M. da Rocha, Lote 07. * Gebara: Associação de Moradores – Avenida Virgínia de Paula dos Santos Alves, nº 1712.
29 de setembro
* Areal: Avenida Carlos Lacerda, nº 192. * Itaboraí Centro: ao lado do CONLESTE/RJ. * Gebara: Associação de Moradores.
30 de setembro
* Gebara: Avenida Virgínia de Paula dos Santos, nº 871. * Vila Rica: ao lado da UBS Vila Rica – Estrada Cristalino Ferreiro Braga. * Jardim Imperial: Praça do Jardim Imperial – Rua Padre Egidio Cavouth.
30 de setembro e 1º de outubro
* Jardim Itambi: em frente à Coca-Cola, próximo ao Bar do Paulinho. * Engenho Velho: UBS de Engenho Velho. * Manilha: ao lado do PSF – Rua D, s/nº.
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