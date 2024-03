Criminoso foragido é capturado pela polícia civil - Foto: Jornal O DIA

Publicado 21/03/2024 16:22 | Atualizado 21/03/2024 16:23

Itaboraí - Agentes da 71ª DP prenderam um assassino que estava fugindo da Justiça há vários meses, a prisão foi realizada nesta quarta-feira (20) pelos policiais da equipe da Delegada Norma Lacerda.

O elemento cometeu o crime de assassinato em Juazeiro do Norte no estado do Ceará, um mandado de prisão preventiva contra o elemento identificado como Cláudio Bento da Silva já havia sido emitido pela Comarca de Juazeiro do Norte, porém ele havia fugido da cidade e de acordo com o serviço de inteligência da Polícia Civil, indicavam que o elemento estava rodando por vários municípios do estado do Rio de Janeiro.

Então às investigações apontaram que ele estaria escondido no bairro de Piratininga, na região oceânica de Niterói, então os agentes foram até o local e o capturaram.

Claudio Bento da Silva já está preso e já está à disposição do sistema prisional.